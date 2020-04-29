Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 23

29 апреля 2020, 20:00

Пациент 1944 года рождения, у которого был подтвержден коронавирус, умер в больнице в Азербайджане. Общее число зараженных в стране составило 1766 человек.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в Азербайджане было зарегистрировано 39 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных составило 1717, а умерших - 22. Сегодня, по данным оперативного штаба при кабмине, число зараженных увеличилось до 1766.

От коронавируса в Азербайджане скончался еще один человек, и число смертей увеличилось до 23. Умерший пациент 1944 года рождения страдал от хронической легочной болезни и ишемии сердца, сообщил Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

При этом зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, и число инфицированных составило 1766 человек. 46 пациентов выписаны из больниц. Всего за период эпидемии выздоровели 1267 человек. На лечении в больницах специального режима находятся 476 пациентов, состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное, говорится в сообщении оперштаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что сегодня число зараженных за сутки превысило число излечившихся, тогда как 28 апреля выздоровевших было больше, чем новых инфицированных.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома, остальным разрешено выходить из дома в особо оговоренных случаях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении COVID-19 размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".