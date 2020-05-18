Женщина в маске. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

18 мая 2020, 06:50

Число умерших от коронавируса в Ингушетии возросло до 36

Еще один пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Ингушетии, общее число умерших достигло 36. Состояние 61 пациента с COVID-19 оценивается как тяжелое, 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая скончались еще двое зараженных коронавирусом в Ингушетии, и число жертв COVID-19 выросло до 35. К 17 мая общее число зараженных с в Ингушетии  выросло до 1480.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот со страницы

В больнице умер еще один зараженный коронавирусом пациент, всего с начала эпидемии скончалось 36 человек, сообщил 17 мая  Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram.

Всего в стационарах с подозрением на коронавирус госпитализированы 228 человек, с подтвержденным диагнозом лечатся 354 пациентов, отмечается в сообщении. Врачи оценивают состояние 61 пациента как тяжелое состоянии, они находятся в отделении реанимации, из них 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Излечились от коронавируса 357 пациентов, говорится в сообщении.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Масочный режим введен в Ингушетии", "На Ставрополье 20 пациентов с COVID-2019 находятся в тяжелом состоянии", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии".

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