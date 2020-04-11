Въезд в Ростов-на-Дону ограничен из-за коронавируса

11 апреля 2020, 11:02

Инспекторы ДПС не будут пропускать в Ростов-на-Дону машины без особых оснований для передвижения, предупредило МВД.

"Кавказский узел" информировал, что с 30 марта в Ростовской области действует режим самоизоляции. С 1 апреля в областной столице сокращено количество общественного транспорта на линиях, установлены усиленные посты на въездах в город и сформированы наряды для патрулирования улиц. С 5 апреля запрещены плановая госпитализация пациентов, плановые посещения поликлиник и амбулаторий, проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий, посещение лесов и охота. Учебные заведения переведены на дистанционный режим обучения до 30 апреля.

К 10 апреля число инфицированных коронавирусом в Ростовской области достигло 29, говорится в обновляемой хронике "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

С 11 апреля в Ростовской области ужесточается контроль за автомобильным движением. "Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания. Контроль осуществляется и за передвижением граждан на транспорте в черте городов области", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 10 апреля на сайте управления МВД по Ростовской области.

В публикации отмечается, что эти меры приняты в соответствии с постановлением губернатора от 5 апреля. Запрет на въезд и выезд не распространяется на сотрудников организаций, продолжающий работу в условиях режима самоизоляции, со ссылкой на областную ГИБДД передал сегодня "Интерфакс".

Советы специалистов, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".