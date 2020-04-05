05 апреля 2020, 23:59

Плановые госпитализации запрещены в Ростовской области из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области ввел в регионе новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростовской области по состоянию на 5 апреля насчитывается не менее 9 зараженных коронавирусом. В областной столице сокращено количество общественного транспорта на линиях, установлены усиленные посты на въездах и сформированы наряды для патрулирования улиц.

В Ростовской области с конца марта действует режим самоизоляции: жителям региона запрещено покидать места своего проживания, разрешено только выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор и выгуливать домашних животных в радиусе ста метров от жилья.

В Ростовской области с 5 апреля запрещены плановая госпитализация пациентов, которым требуется терапия в условиях стационара, плановые посещения поликлиник и амбулаторий. Такая мера введена новым постановлением правительства региона. "Исключение составляют случаи, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью", - говорится в документе о посещении поликлиник. 

Постановление, которое уточняет введенные ранее ограничительные меры, подписал сегодня глава региона Василий Голубев. Еще один новый запрет касается посещения лесов и охоты - выходить в лес и на охотничьи угодья с 5 апреля могут только сотрудники профильных надзорных органов.

Кроме того, запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий, следует из документа на сайте правительства Ростовской области.

Все образовательные учреждения должны обеспечить ученикам возможность дистанционных занятий в период с 4 по 30 апреля. Период закрытия детских садов продлен до 12 апреля.

Розничные рынки, где торгуют продуктами и товарами первой необходимости, на период ограничительных мер могут продолжать работу.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Также "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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