Оставлен в силе приговор участнику нападения на ветерана СВО в Батайске

Апелляционный суд оставил в силе приговор жителю Батайска Аразу Гусейнову, осужденному на 10 лет за нападение на бойца ЧВК "Вагнер" в 2023 году.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Батайске был избит, а затем расстрелян из травматического оружия боец ЧВК "Вагнер". 4 марта суд признал Араза Гусейнова виновным в нападении и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию на приговори Аразу Гусейнову, пишет 1 июня "Коммерсант".

Гусейнов признал вину лишь частично и просил смягчить наказание, утверждая, что конфликт спровоцировал потерпевший, а сам он защищался и стрелял так, чтобы не причинить смертельных ранений. Приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения. Прокурор, в частности, заявил о ряде ошибок в решении первой инстанции, но при этом изменить наказание не просил.

Защита же со своей стороны просила вынести оправдательный приговор, либо смягчить наказание до минимального, либо направить дело на пересмотр. Также один из адвокатов заявил в жалобе, что потерпевший и его подруга сами спровоцировали конфликт, оскорбляли Гусейнова на национальной почве. Также заявлено, что в конфликте участвовали около десяти человек, но лишь Гусейнов совершил явку с повинной, возместил материальный ущерб и частично моральный вред потерпевшему, официально несколько раз извинился перед ним и его матерью.

Суд, однако, оставил решение в силе в части назначенного наказания.