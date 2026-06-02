Кавказский узел

05:18, 2 июня 2026

Оставлен в силе приговор участнику нападения на ветерана СВО в Батайске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил в силе приговор жителю Батайска Аразу Гусейнову, осужденному на 10 лет за нападение на бойца ЧВК "Вагнер" в 2023 году.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Батайске был избит, а затем расстрелян из травматического оружия боец ЧВК "Вагнер". 4 марта суд признал Араза Гусейнова виновным в нападении и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию на приговори Аразу Гусейнову, пишет 1 июня "Коммерсант".

Гусейнов признал вину лишь частично и просил смягчить наказание, утверждая, что конфликт спровоцировал потерпевший, а сам он защищался и стрелял так, чтобы не причинить смертельных ранений. Приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения. Прокурор, в частности, заявил о ряде ошибок в решении первой инстанции, но при этом изменить наказание не просил.

Защита же со своей стороны просила вынести оправдательный приговор, либо смягчить наказание до минимального, либо направить дело на пересмотр. Также один из адвокатов заявил в жалобе, что потерпевший и его подруга сами спровоцировали конфликт, оскорбляли Гусейнова на национальной почве. Также заявлено, что в конфликте участвовали около десяти человек, но лишь Гусейнов совершил явку с повинной, возместил материальный ущерб и частично моральный вред потерпевшему, официально несколько раз извинился перед ним и его матерью.

Суд, однако, оставил решение в силе в части назначенного наказания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
