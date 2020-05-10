10 мая 2020, 11:23

38 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае за сутки увеличилось до 1050, 19 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая общее число инфицированных на Ставрополье выросло до 1012.

"За прошедший день выявлено ещё 38 случаев заболевания. Таким образом, за всё время коронавирусная инфекция была подтверждена у 1050 жителей Ставрополья", говорится сегодня в сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram. Он отметил, что среди зараженных 84 ребенка.

В тяжелом состоянии находятся 19 человек, в состоянии средней тяжести - 69 пациентов. 289 зараженных уже выздоровели, число умерших не изменилось и составляет 20 человек, написал Владимиров.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Врачи про коронавирус: что делать?" на "Кавказском узле" , а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Авиапарады скрасили ограниченное празднование Дня Победы на юге России", "Темп заражения COVID-19 увеличился в четырех регионах СКФО", "Бизнесмены Ставрополья раскритиковали мизерную помощь российского правительства".

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