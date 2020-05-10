38 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье

10 мая 2020, 11:23

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае за сутки увеличилось до 1050, 19 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая общее число инфицированных на Ставрополье выросло до 1012.

"За прошедший день выявлено ещё 38 случаев заболевания. Таким образом, за всё время коронавирусная инфекция была подтверждена у 1050 жителей Ставрополья", говорится сегодня в сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram. Он отметил, что среди зараженных 84 ребенка.

В тяжелом состоянии находятся 19 человек, в состоянии средней тяжести - 69 пациентов. 289 зараженных уже выздоровели, число умерших не изменилось и составляет 20 человек, написал Владимиров.