Число зараженных на Ставрополье превысило тысячу

09 мая 2020, 17:40

69 инфицированных COVID-19 выявлены в Ставропольском крае за сутки, и общее число зараженных увеличилось до 1012.

Как сообщал "Кавказский узел" к 8 мая общее число инфицированных на Ставрополье выросло до 943. Число умерших составило 20.

"За минувшие сутки прибавилось 69 подтвержденных диагнозов. Всего за все время на Ставрополье зафиксировано 1012 случаев заболевания, в числе зараженных - 80 детей", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram.

По его данным, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 70 - в средней степени тяжести. "279 человек выздоровели. К сожалению, 20 не удалось спасти", - сказано в сообщении главы региона.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".