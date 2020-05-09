09 мая 2020, 17:40

Число зараженных на Ставрополье превысило тысячу

69 инфицированных COVID-19 выявлены в Ставропольском крае за сутки, и общее число зараженных увеличилось до 1012.

Как сообщал "Кавказский узел" к 8 мая общее число инфицированных на Ставрополье выросло до 943. Число умерших составило 20.

"За минувшие сутки прибавилось 69 подтвержденных диагнозов. Всего за все время на Ставрополье зафиксировано 1012 случаев заболевания, в числе зараженных - 80 детей", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram.

По его данным, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 70 - в средней степени тяжести. "279 человек выздоровели. К сожалению, 20 не удалось спасти", - сказано в сообщении главы региона.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Авиапарады скрасили ограниченное празднование Дня Победы на юге России", "Темп заражения COVID-19 увеличился в четырех регионах СКФО", "Бизнесмены Ставрополья раскритиковали мизерную помощь российского правительства".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 мая 2020, 17:06

09 мая 2020, 16:14

09 мая 2020, 15:29

09 мая 2020, 14:33

09 мая 2020, 14:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи