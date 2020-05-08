56 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы на Ставрополье за сутки

08 мая 2020, 09:31

Число случаев инфицирования COVID-19 в Ставропольском крае возросло до 943. В тяжелом состоянии остаются 12 пациентов, сообщил сегодня глава региона.

Как сообщал "Кавказский узел" к 7 мая общее число инфицированных увеличилось до 887, при этом выздоровели за сутки 24 пациента. Общее число умерших составило 20.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвержден еще у 56 человек. Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрировано уже 943 случая заболевания", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Он отметил, что среди заболевших - 75 детей. "В тяжелом состоянии - 12 пациентов,

66 - в состоянии средней степени тяжести. С момента появления коронавируса в крае 249 человек уже выздоровели. Вместе с тем, несмотря на все усилия врачей, 20 пациентов, к глубокому сожалению, спасти не удалось", - сказано в сообщении главы региона.

По данным Владимирова, 153 случая заражения зарегистрированы в Ставрополе, 91 - Невинномысске, 88 - в Пятигорске, 35 - в Железноводске, 21 - в Кисловодске, 16 - в Ессентуках, два - в Лермонтове. В Кочубеевском районе зарегистрированы 123 случая заражения, в Нефтекумском - 52, в Георгиевском - 40, Буденновском - 39, Новоселицком - 37, Благодарненском - 28, Левокумском - 27, Александровском -19, Предгорном - 18, Степновском - 16, Курском - 10, Туркменском - шесть.

21 заболевший выявлен в Андроповском районе и столько же - в Советском, по 13 - в Минераловодском и Шпаковском районах, по 12 - в Кировский и Арзгирском, по четыре - в Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском. В Ипатовский и Петровском районах - по семь зараженных. По одному - в Грачевском и Труновском. Два случая зафиксированы в Апанасенковском районе, следует из сообщения губернатора.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".