Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чечне достигло девяти

30 марта 2020, 09:58

Пожилая жительница Чечни, тесты которой подтвердили заражение коронавирусом, находится в тяжелом состоянии, восемь пациентов переносят вирус легко, сообщил глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был подтвержден 24 марта. 27 марта Минздрав республики проинформировал, что число зараженных коронавирусом в Чечне достигло трех.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы продлили до 25 апреля, вузы перешли на дистанционное обучение. Большинство кафе и ресторанов, кинотеатров и концертных залов были закрыты. 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что въезд в Грозный ограничен для иногородних и жителей других регионов. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. Духовное управление мусульман Чечни отменило пятничные молитвы. При этом сами власти игнорируют введенные ограничения в связи с коронавирусом.

По данным на 29 марта, в республике официально подтверждены девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов. Восемь пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, опасения врачей вызывает состояние 83-летней пациентки, сказал он в видеообращении, размещенном на официальной странице Минздрава Чечни в Instagram, насчитывающей 23,8 тысячи подписчиков. По словам министра, 839 человек, прибывших из неблагополучных по распространению коронавируса территорий, отправлены в изоляцию.

Пожилая пациентка находится в тяжелом состоянии, сообщил со ссылкой на Сулейманова ТАСС. "Эта женщина встречалась в Москве с дочерью, которая прибыла из неблагополучной страны. Она вернулась в Чечню 24 марта, и у нее развились быстро симптомы острой респираторной вирусной инфекции", - сказал министр.

По словам Сулейманова, впоследствии у женщины началась дыхательная недостаточность. "Мы подсоединили кислородную маску, очень возможно, что ее придется перевести на искусственную вентиляцию легких", - сообщил глава министерства.

Остальные пациенты молодые, болезнь у них протекает легко, одышки и дыхательной недостаточности нет, отметил он.

Пациентка приехала в Чечню в плацкартном вагоне, в поезде с ней контактировали около 223 человек, которые помещены на карантин, информирует со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Чечне агентство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на карте, расположенной на главной странице. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.