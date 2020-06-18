Число зараженных коронавирусом в Ингушетии достигло 2725

18 июня 2020, 13:42

64 смерти от коронавируса зарегистрированы в Ингушетии, число зараженных за период пандемии выросло до 2725.

Как сообщал "Кавказский узел", на 16 июня, согласно данным сайта "Стопкоронавирус", в Ингушетии было 63 умерших от COVID-19 и 2657 зараженных.

Однако в тот же день оперативный штаб Ингушетии сообщил, что за сутки с 15 на 16 июня скончался еще один пациент с коронавирусом, и число умерших составило 64. Выздоровевших на тот момент было 2135. Всего были госпитализированы 350 человек, 18 из которых находились в тяжелом состоянии, следует из информации, опубликованной 16 июня на странице оперштаба в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 17 июня число зараженных выросло до 2693, выздоровевших - до 2193. На сегодня всего зарегистрированы 2725 инфицированных, в том числе 32 - за минувшие сутки. За период пандемии выздоровели уже 2209 человек. При этом, в больницах находятся 354 пациента, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 190. "17 пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека - на ИВЛ", - сказано в сегодняшнем сообщении оперштаба.

По данным штаба, под медицинским наблюдением находятся 719 человек.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".