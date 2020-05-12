Девушка в маске. Фото pixabay.com

12 мая 2020, 12:57

Два пациента с COVID-19 скончались в Кабардино-Балкарии за сутки

Число умерших в Кабардино-Балкарии за период эпидемии COVID-19 выросло до шести, а зараженных - до 1401.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая умер четвертый пациент с коронавирусом в Кабардино-Балкарии, а число зараженных составило 1325.

За прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались еще два человека. Оба умерших - пожилые люди, которые имели ряд сопутствующих заболеваний. Всего число умерших за период эпидемии составило шесть, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе республики.

По данным штаба, всего в трех больницах Кабардино-Балкарии проходят лечение 300 человек. Из них 22 пациента - в реанимации, в том числе 12 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки выздоровели 38 человек, а всего излечившихся за период эпидемии - 261. Дома под медицинским наблюдением находятся 2044 человека, на амбулаторном лечении - 277, в том числе 36 детей. "Бессимптомно переносят болезнь 556 человек, из них 131 - дети. Изолированы в обсерваторах 18 человек", - рассказали в оперативном штабе.

Скриншот сообщения на странице Минздрава КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CAFR9Avq0JD/Число зараженных за сутки увеличилось на 76 и составило 1401. "Всего зарегистрирован 1401 подтвержденный случай заражения COVID-19", - сказано в сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Медработники из Нальчика заменили заболевших COVID-19 коллег", "Количество жертв коронавируса в СКФО увеличилось за счет Ингушетии", "Жалобы на недоплаты медработникам в Кабардино-Балкарии привлекли внимание Минздрава".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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