Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1645

26 апреля 2020, 17:00

Число излечившихся за сутки от COVID-19 в Азербайджане более чем вдвое превысило число новых случаев заражения, соотношение этих показателей составило 59 к 28. Общее число заразившихся достигло 1645.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в Азербайджане число заболевших коронавирусом составляло 1617 человек, число выздоровевших - 1080, а умерших - 21.

Сегодня Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сообщил о 28 новых случаях инфицирования COVID-19. А 59 больных за сутки выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 1645, из них 1139 пациентов выздоровели, 21 - умер.

В больницах специального режима находятся на лечении 485 заболевших COVID-19. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 25 - как средней тяжести, остальных – стабильное, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении оперштаба при правительстве Азербайджана.

Уже одиннадцатые сутки подряд число выздоровевших в Азербайджане превышает число новых случаев заражения. Впервые число излечившихся от COVID-19 за сутки превысило суточное число заразившихся в Азербайджане 12 апреля, на что обратил внимание автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". Во второй раз такая ситуация была зафиксирована 17 апреля, и затем каждый день число выздоровевших за сутки превышало новое число заболевших.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 18 апреля он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено покидать свои жилища, остальным разрешено выходить из дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".