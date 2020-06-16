Медицинский работник проводит тесты. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

16 июня 2020, 10:30

Число умерших от коронавируса на Ставрополье выросло до 71

Новый случай смерти от COVID-19 зарегистрирован в Ставропольском крае за сутки, и число умерших достигло 71, а зараженных - 3845.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня общее число смертей от COVID-19 на Ставрополье составило 70.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения главы Ставрополья Владимира Владимирова в Instagram https://www.instagram.com/p/CBe8kB8qpwc/"За прошедшие сутки один пациент скончался", - написал сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На 16 июня в регионе зарегистрированы 3845 случаев заражения. За период эпидемии выздоровели 2042 человека, умер 71 пациент, следует из сообщения губернатора.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки", "Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО".

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