15 июня 2020, 09:25

Один зараженный COVID-19 умер за сутки на Ставрополье

Число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае, возросло до 70, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 3677, умерли 69 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19  возросло до 70, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей станице в Instagram.

С начала эпидемии в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 3759 пациентов, из них 82 случая подтверждены за последние сутки. Число выздоровевших достигло 1945, за сутки излечились 54 человека, сообщил оперативный штаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте"

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки", "Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО".

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