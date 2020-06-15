Один зараженный COVID-19 умер за сутки на Ставрополье

15 июня 2020, 09:25

Число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае, возросло до 70, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 3677, умерли 69 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19 возросло до 70, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей станице в Instagram.

С начала эпидемии в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 3759 пациентов, из них 82 случая подтверждены за последние сутки. Число выздоровевших достигло 1945, за сутки излечились 54 человека, сообщил оперативный штаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте"