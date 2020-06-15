15 июня 2020, 09:25
Один зараженный COVID-19 умер за сутки на Ставрополье
Число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае, возросло до 70, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Как писал "Кавказский узел", к 14 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 3677, умерли 69 пациентов с COVID-19.
На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
За прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19 возросло до 70, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей станице в Instagram.
С начала эпидемии в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 3759 пациентов, из них 82 случая подтверждены за последние сутки. Число выздоровевших достигло 1945, за сутки излечились 54 человека, сообщил оперативный штаб Ставропольского края на своей странице "ВКонтакте"
Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".