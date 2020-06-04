Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО

04 июня 2020, 20:50

В Ставропольском крае за сутки умерли три пациента с коронавирусом, еще по два скончались в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. С начала пандемии в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы 505 смертей от COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня общее число случаев заражения коронавирусом в СКФО достигло 18 981, скончались 496 человек. Дагестан лидировал в СКФО по числу случаев инфицирования и числу смертей, а также по суточному приросту этих показателей. По числу заражений на 100 тысяч жителей худшей оставалась ситуация в Северной Осетии, а по числу активных больных - в Кабардино-Балкарии.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным Оперативного штаба Кабардино-Балкарии, в республике за минувшие сутки от коронавируса скончались два пациента, общее число смертей достигло 27. Согласно таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус", еще по два пациента скончались за сутки в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а на Ставрополье - три. В Дагестане новых смертей не зарегистрировано, хотя в последние дни прирост зараженных там был максимальным по СКФО.

Всего с начала пандемии в Дагестане умерли 287 человек, в Ингушетии - 60, в Северной Осетии - 57, в Ставропольском крае – 53, в Чечне – 14, в Карачаево-Черкесии – пять. Информации о двух новых смертях в Кабардино-Балкарии на сайте нет.

В целом, по данным федеральных и региональных ведомств, в Северо-Кавказском федеральном округе скончались 505 пациентов. Дагестан по числу умерших остался не только лидером в СКФО, но и одним из лидеров в целом по России - регион уступает только Москве и Московской области, опережая даже Санкт-Петербург.

В Дагестане в период пандемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что это также последствие COVID-19, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира пояснила, что диагноз "внебольничная пневмония" часто ставится только потому, что взятие мазков на коронавирус в Дагестане затягивается, а результаты анализов подтверждаются слишком долго. По ее данным, от внебольничной пневмонии в республике умерли 820 человек, сообщается в публикации от 22 мая на официальном сайте администрации Дербента. При этом от коронавируса, согласно статистике Роспотребнадзора, к тому же дню скончались только 65 человек.

За сутки в СКФО зафиксирован 451 новый случай инфицирования, что на 16 больше, чем сутками ранее. Наибольшее число новых случаев заражения вновь пришлось на Дагестан - 122. В Ставропольском крае коронавирус подтвержден у еще 86 человек, в Карачаево-Черкесии – у 78, в Кабардино-Балкарии – у 74, в Северной Осетии – у 47, в Ингушетии – у 31, а в Чечне – у 13, говорится в публикации на сайте Роспотребнадзора России.

В Дагестане зафиксировано гораздо больше случаев заражения с начала пандемии, чем в других регионах СКФО - 5463. В Северной Осетии их 3151, в Кабардино-Балкарии - 3126, в Ставропольском крае – 2819, Ингушетии – 2228, в Карачаево-Черкесии – 1354. Чечня с 1291 случаем заражения переместилась с предпоследнего на последнее место, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

В целом по СКФО число случаев заражения достигло 19 432. По общему числу заражений Дагестан остался на седьмом месте по России.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

В Дагестане выздоровели большинство зараженных – 4497, это наибольший показатель по СКФО. Однако число активных больных в республике вновь стало расти. За последние сутки оно увеличилось на 82 и достигло 679. В целом по СКФО больных коронавирусом стало меньше на 378, теперь их 6586. Больше всего активных больных в Кабардино-Балкарии - 1644 жителя. В Ставропольском крае их 1448, в Ингушетии – 975, в Северной Осетии – 558, в Карачаево-Черкесии – 978, а в Чечне – 304, указано на сайте "Стопкоронавирус".

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения остается ситуация в Северной Осетии (452,19) и в Ингушетии (439,39). В Дагестане этот показатель равен 173,61. Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне – 87,3 случая на каждые 100 тысяч человек. Средний показатель по региону - 195,67.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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