Дагестан опередил все регионы СКФО по суточному приросту случаев COVID-19

03 июня 2020, 18:36

За сутки в Дагестане подтвердились 113 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как в других регионах Северо-Кавказского федерального округа их от 14 до 80. С начала пандемии в СКФО заразился коронавирусом 18 981 человек, 496 из них умерли.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня общее число случаев заражения коронавирусом в СКФО достигло 18 546, скончались 465 человек. Дагестан лидировал в СКФО по числу случаев инфицирования и числу смертей, а также по суточному приросту этих показателей.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО зафиксированы 435 новых случаев инфицирования, что на 28 меньше, чем сутками ранее. Наибольшее число новых случаев заражения вновь пришлось на Дагестан - там их 113. В Ставропольском крае COVID-19 подтвержден у еще 80 человек, в Кабардино-Балкарии – у 74, в Карачаево-Черкесии – у 72, в Северной Осетии – у 49, в Ингушетии – у 33, а в Чечне – у 14, сообщается на сайте Роспотребнадзора России.

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений, их там уже 5341. В Северной Осетии, которая находится на втором месте, их гораздо меньше - 3104. В Кабардино-Балкарии с начала пандемии выявлено 3052 случая инфицирования COVID-19, на Ставрополье – 2733, Ингушетии – 2197, в Чечне – 1278. Меньше всего их в Карачаево-Черкесии – 1276, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус".

В целом по СКФО число случаев заражения достигло 18 981. По общему числу заражений Дагестан переместился с шестого на седьмое место по России.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что эти пациенты также умерли от COVID-19, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира пояснила, что взятие мазков на коронавирус в Дагестане затягивается, результаты анализов подтверждаются долго, и поэтому многим пациентам, несмотря на все симптомы COVID-19, ставится диагноз "внебольничная пневмония". По данным Ирины Трагиры, от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, в регионе умерло 820 человек, указано в публикации от 22 мая на официальном сайте Дербента. От коронавируса, согласно статистике Роспотребнадзора, к 22 мая скончались 65 человек.

По данным Оперативного штаба Кабардино-Балкарии, в республике за минувшие сутки от коронавируса скончались два пациента, общее число смертей достигло 25. На Ставрополье, как сообщил сегодня губернатор региона, за сутки умер один пациент.

Согласно таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус", в Дагестане зафиксированы 16 новых смертей от коронавируса, в Ингушетии - шесть, в Чечне и Северной Осетии - по одной. Число смертей осталось прежним только в одной республике федерального округа - Карачаево-Черкесии. Всего с начала пандемии в Дагестане умерли 287 человек, в Ингушетии - 58, в Северной Осетии - 57, в Ставропольском крае – 50, в Чечне – 14, в Карачаево-Черкесии – пять. Информации о двух новых смертях в Кабардино-Балкарии на сайте нет.

В целом, по данным федеральных и региональных ведомств, в Северо-Кавказском федеральном округе скончались 496 пациентов. Дагестан по числу умерших является не только лидером в СКФО, но и одним из лидеров в целом по России - регион уступает только Москве и Московской области.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

В Дагестане выздоровели большинство зараженных – 4457, это наибольший показатель по СКФО. Однако число активных больных в республике вновь стало расти. За последние сутки оно увеличилось на 97 и достигло 597. В целом по СКФО больных коронавирусом стало меньше на 51 и достигло 6964. Отрицательная динамика, помимо Дагестана, характерна только для Карачаево-Черкесии.

Больше всего активных больных в Кабардино-Балкарии - 1667 жителей, на Ставрополье - 1418, в Ингушетии – 1173, в Северной Осетии – 816, в Карачаево-Черкесии – 923, а в Чечне – 370, указано на сайте "Стопкоронавирус".

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения остается ситуация в Северной Осетии (445,44) и в Ингушетии (433,28). На третьем месте Кабардино-Балкария - 351,47 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. В Дагестане этот показатель равен 171,69. Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне – 86,43 случая на каждые 100 тысяч человек. Средний показатель по региону - 191,13.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".