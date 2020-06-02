Больше половины новых смертей от COVID-19 в СКФО пришлось на Дагестан

02 июня 2020, 21:10

За последние сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса скончались 20 человек, 11 смертельных случаев зафиксированы в Дагестане. Республика опережает другие регионы СКФО и по приросту инфицированных.

Как информировал "Кавказский узел", к 1 июня общее число случаев заражения в СКФО достигло 18 083, жертвами COVID-19 стали 445 человек. Больше всего смертей и новых случаев инфицирования зафиксировано в Дагестане.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки от коронавируса скончался один пациент, общее число смертей достигло 21. В Ингушетии зафиксированы два новых смертельных случая, число жертв COVID-19 в республике достигло 52. В Северной Осетии число умерших достигло 56 за счет шести новых летальных исходов, свидетельствуют данные правительственного сайта "Стопкоронавирус.РФ" на 21.00 мск.

Больше всего пациентов с коронавирусом за последние сутки скончались в Дагестане - 11. Всего с начала пандемии в республике умер 271 человек, на Ставрополье – 47, в Чечне – 13, в Карачаево-Черкесии – пять. В целом, по данным федеральных и региональных ведомств, в Северо-Кавказском федеральном округе скончались 465 пациентов.

Дагестан по числу умерших является не только лидером в СКФО, но и одним из лидеров в целом по России - регион уступает только Москве и Московской области.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", - привел 22 мая ее слова "Интерфакс".

За сутки в СКФО зафиксированы 463 новых случая заражения, что меньше, чем сутками ранее, когда прирост составил 482. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане - 132. По этому показателю республика находится на 10-м месте среди российских регионов, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора России.

В Ставропольском крае COVID-19 подтвержден у еще 85 человек, в Кабардино-Балкарии – у 75, в Карачаево-Черкесии – у 67, в Северной Осетии – у 50, в Ингушетии – у 37, а в Чечне – у 17, говорится на сайте ведомства.

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений, их там уже 5228. При этом в Северной Осетии, которая находится на втором месте, - 3055. В Кабардино-Балкарии с начала пандемии выявлено 2978 случаев инфицирования COVID-19, на Ставрополье – 2653, в Чечне – 1264, в Ингушетии – 2164, а в Карачаево-Черкесии – 1204, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.РФ" по состоянию на 21.05 мск.

В целом по СКФО число случаев заражения достигло 18 546. По общему числу заражений Дагестан является шестым по России.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

В Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных в СКФО – 4457. Число активных больных в республике за последние сутки увеличилось на 106 и достигло 500, что является вторым показателем по округу. В Кабардино-Балкарии на сегодня болеют коронавирусом 1685 жителей, на Ставрополье - 1432, в Ингушетии – 1206, в Северной Осетии – 929, в Карачаево-Черкесии – 859, а в Чечне – 404. Всего в СКФО болеют коронавирусом 7015 человек.

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения остается ситуация в Северной Осетии (438,41) и в Ингушетии (426,77). На третьем месте Кабардино-Балкария - 342,95 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. В Дагестане этот показатель равен 160,06. Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне – 85,48 случая на каждые 100 тысяч человек. Общий показатель по региону - 186,75.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".