Темрезов ответил на жалобы врачей Черкесска кадровыми решениями

03 июня 2020, 14:06

После жалоб работников станции скорой помощи в Черкесске на массовое заражение COVID-19 из-за нехватки средств защиты Рашид Темрезов временно назначил министра труда Карачаево-Черкесии главой медучреждения. Пользователи Instagram призвали главу республики провести проверку в других больницах региона.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи Черкесска опубликовали в интернете серию видеороликов с жалобами на массовое заражение COVID-19, после чего руководитель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился направить направить московских следователей в Карачаево-Черкесию. Сегодня стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

В видеоролике, опубликованном 30 мая в соцсети, фельдшер бригады скорой помощи Черкесска Радха Семенова заявляла, что заразилась коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты. По ее словам, она заразила мать, брата и тетю, с которыми проживает. Медработница подчеркнула, что всему виной плохая организация работы. В ночь на 30 мая в соцсети было опубликовано сразу пять видеороликов сотрудников "скорой" Черкесска, в частности они заявили, что им приходится стирать и использовать повторно халаты, что врачам отказано в предоставлении временного жилья, что часть работников из-за плохих условий уволилась и потому жителям приходится часами ожидать приезда машины скорой помощи.

Глава Министерства труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Анзор Охтов временно возглавит станцию скорой помощи в Черкесске, сообщил сегодня глава региона Рашид Темрезов после встречи с работниками медучреждения. До назначения министром Охтов уже работал в должности главврача городской скорой помощи.

"Основные требования коллектива [станции скорой помощи в Черкесске] относительно условий их труда, заработной платы, обеспеченности средствами защиты, которые они озвучивали - обоснованы. Те нормативы, которые предъявляются к работе скорой помощи, прежде всего, скорость оказания помощи, должны соблюдаться. А сегодня мы видим с этим проблемы. Были допущены ошибки, в том числе и прежним руководством скорой помощи, есть и недоработки регионального министерства здравоохранения", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, новый руководитель совместно с министром здравоохранения будет "держать на жестком контроле вопрос обеспеченности коллектива всем необходимым". "Должен быть сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты. Уже сегодня коллектив должен получить положенные региональные доплаты за работу с ковид-больными за май. Также приняли решение усилить скорую помощь Черкесска, как машинами скорой помощи, так и дополнительными бригадами, которые будут сформированы из медицинских работников медицинских стационаров", - говорится в сообщении на странице Темрезова.

Пост Темрезова к 14.00 мск сегодня набрал 692 лайка и 114 комментариев.

Пользователи соцсети призвали главу региона проверить ситуацию в медицинских учреждениях, расположенных и в других населенных пунктах республики. "Не забудьте заглянуть в Карачаевск: все отделения в плачевном состоянии, нет никакой помощи, медработники без спецодежды, многие фельдшеры и медработники сами болеют, нехватка медработников", - написал пользователь под ником mariam28051967 в комментариях под постом Темрезова.

"А в районы когда поедут? В районах не лучше, а то и хуже ситуация", - пожаловался другой пользователь bayramfma.

"В (село) Учкекен тоже наведайтесь. Посмотрите критическую ситуацию, оцените изнутри. В идеале тоже нужно поменять руководителей Малокарачаевской ЦРБ […] Жители Малокарачаевского района требуют проведения тщательной проверки", - написал isdeis.

"А когда региональные надбавки получат остальные? Я уже две недели дома после работы в госпитале, а до сих пор надбавку не получила", - задала вопрос swetlanazhuk71.

По состоянию на 14.00 мск сегодня главой Минтруда Карачаево-Черкесии на сайте значится Анзор Охтов, и.о. главврача скорой помощи Черкесска на сайте учреждения числится Лариса Шаманова, информации о новом назначении Охтова на сайтах пока нет.

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