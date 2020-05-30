Медработники Черкесска пожаловались на массовое заражение COVID-19

30 мая 2020, 17:17

Сотрудники скорой помощи Черкесска записали серию видеообращений о заражении коронавирусом из-за нехватки средств защиты. В результате число бригад на линии сократилось втрое, пациенты ждут машину по четыре-шесть часов, заявили медработники.

Как сообщал "Кавказский узел", к 29 мая в Карачаево-Черкесии было зафиксировано наименьшее среди регионов СКФО число случаев заражения и смертей от коронавируса. Режим самоизоляции в республике продлен до 1 июня.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Фельдшер выездной бригады скорой помощи Черкесска Радха Семенова записала видеообращение, в котором заявила, что заразилась COVID-19 из-за нехватки средств защиты. По словам медработницы, она заразила мать, тетю и брата, вместе с которыми живет. "Этого можно было бы избежать, если бы работа была организована должным образом", - говорит она на видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике politika09.

К 17.17 мск 30 мая эта публикация собрала 25,4 тысячи просмотров и 211 комментариев У паблика 64,9 тысячи просмотров.

В ночь на 30 мая в том же паблике были опубликованы сразу пять видеообращений от сотрудников скорой помощи в Черкесске. Они указали на нехватку средств защиты. По словам одной из медработниц, также находящейся на самоизоляции, из-за нехватки защитных халатов их приходится стирать и использовать повторно. Она также рассказала, что сотрудникам скорой помощи было отказано в предоставлении временного жилья, что могло обезопасить от заражения их близких. Это привело к тому, что медработники заразились коронавирусом или же оставили работу, самоизолировавшись из-за подозрения на COVID-19, заявила сотрудница "скорой". "Задержки вызовов [скорой помощи] катастрофические", - добавила она.

"На данный момент <...> у нас вместо 13 машин [скорой помощи] на линии находятся четыре. Задержки вызовов по 4-6 часов", - утверждает на видео еще одна сотрудница скорой помощи.

Другой автор видеообращения сообщил, что тест подтвердил у него коронавирус. "Вместо респираторов выдают одноразовые маски, которые не дают никакой защиты", - указал он, добавив, что в отделении скорой помощи нет разделения на "чистую" и "грязную" зону. Это, по его словам, привело к массовому заражению сотрудников скорой помощи Черкесска и смерти одного из водителей.

В еще одном видеообращении, размещенном в той же публикации, сотрудник скорой помощи Черкесска сообщает, что с 11 мая находится на самоизоляции из-за контакта с зараженным при отсутствии достаточных средств защиты. Он заявил, что многие его коллеги написали заявления об увольнении, поскольку опасаются за свое здоровье и боятся заразить близких.

К 17.17 мск 30 мая эта публикация собрала 5386 просмотров и 387 комментариев.

Аналогичное видеообращение от фельдшера выездной бригады скорой помощи Черкесска Ясмины Эзиевой паблик разместил 29 мая. Она пояснила, что средства индивидуальной защиты выдавались бригаде лишь тогда, когда пациент заранее сообщал о симптомах COVID-19. Она рассказала, что вместе с остальными коллегами заразилась инфекцией, когда посетила больного, не предоставившего такой информации.

К 17.17 мск сегодня эта публикация собрала 5932 просмотра и 411 комментариев. Пользователи Instagram оставили под этим и аналогичными обращениями сочувственные комментарии.

На сайте Минздрава Карачаево-Черкесии пока не появилось комментариев относительно этих видеообращений.