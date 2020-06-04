Отправка продуктов из Чечни в ОАЭ удивила пользователей Instagram

04 июня 2020, 15:57

Фонд Ахмата Кадырова выслал 30 тонн продуктов в одну из богатейших стран Ближнего Востока, тогда как в Чечне много нуждающихся, указали пользователи соцсети. Это ответный жест на подаренные Чечне и Дагестану индивидуальные средства защиты и тесты на коронавирус, пояснили чеченские власти.

Руководство Чечни отправило в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продукты питания местного производства – 30 тонн мяса, фруктов и овощей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

"Ранее в ходе телефонный беседы с главой нашей республики Мухаммед бен Заед Аль Нахайан сообщил о своем намерении оказать братскому народу Чечни помощь для борьбы с COVID-19. Узнав о том, что в соседнем Дагестане сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, наследный принц принял решение помочь также и нашим соседям. 2 июня авиарейсом в Грозный была доставлена партия груза из 50 тысяч медицинских масок, 32 тысяч штук бахил, 25 тысяч тестов на коронавирус, 15 тысяч противочумных костюмов, шести тысяч антибактериальных средств, 3600 салфеток и 500 тысяч перчаток", - рассказали в аппарате главы и правительства Чечни.

Представитель аппарата пояснил, что первая партия продуктов, 11 тонн, была отправлена 2 июня. Еще 19 тонн продуктов были отправлены в ОАЭ обратным рейсом из Дагестана, 3 июня. "Средства на приобретение продуктов питания выделил региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова", - подчеркнули в аппарате.

По данным издания "МБХ медиа", чеченский Фонд имени Ахмата Кадырова собрал в 2019 году пожертвования на рекордные 6,075 миллиарда рублей. Информация о такой колоссальной для Чечни сумме ставит вопрос о том, как были потрачены эти деньги, ощутили ли это рядовые жители Чечни, указали "Кавказскому узлу" востоковеды Алексей Малашенко и Михаил Рощин. По мнению экспертов, часть помощи, которую оказывает Фонд Кадырова, не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Груз медицинской помощи из поступил именно благодаря "братским отношениям" главы Чечни с руководством ОАЭ, отметил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев в эфире ЧГТРК "Грозный".

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, также встречавший авиарейс из ОАЭ, назвал ответную поставку 30 тонн продовольствия "жестом благодарности". Сюжет об этом был показан в вечерних новостях "Грозного" 2 июня.

В середине октября 2019 года Рамзан Кадыров по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". В конце того же месяца Кадыров вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили аналитики. Чеченское телевидение в репортаже об очередной поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики в ноябре 2019 года.

Самолет из Абу-Даби прилетел в Дагестан 3 июня, сообщило в тот же день на своем Telegram-канале РИА "Дербент". Из приведенного в публикации перечня гуманитарного груза следует, что он идентичен помощи, оказанной Чечне.

Отправка продовольствия в одну из богатейших стран Ближнего Востока вызвала резкую критику со стороны части читателей Instagram-паблика eldit_net. "ОАЭ прям нуждается", - сыронизировала parfum_chechny. Пользовательница соцсети указала на то, что в Чечне "куча семей, которые нуждаются не только во фруктах, но элементарно в продуктах, которые помогли бы выжить". "В прошлую пятницу (29 мая. - Прим. "Кавказского узла"), когда мама ходила в магазин, туда зашел ребенок и спросил: "Саг1ин луш бепиг дуй?" ("В качестве милостыни дают хлеб?" - Перевод "Кавказского узла"). Продавщица сказала, что нет, но мама <...> купила ему три буханки", - рассказала parfum_chechny.

Объем ВВП на душу населения в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году составил 69 222 доллара, а в России - 28 797 долларов, сообщается на сайте Международного валютного фонда.

С ней согласился и пользователь под ником mamed_852. "Наши люди хуже арабов, которым некуда девать деньги? У нас много нуждающихся семей. Эти 15 тонн мяса нельзя было у нас дома раздать? В очень тяжелом положении находятся [люди], не имея еды, стыдясь обращаться за помощью", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя, написанный по-чеченски.

"Им (арабам. - Прим. "Кавказского узла") зачем это нужно?" - выразил удивление alischka16. "Такое там (в ОАЭ. - Прим. "Кавказского узла") тяжелое положение?" - задал вопрос sulim665. "Ужас, а своих накормить не хотите?" - спросил radislam78.

Однако некоторые комментаторы поддержали отправку продовольствия в ОАЭ. "Они нам помощь прислали на двух самолетах. А мы в ответ на этих же самолетах в знак благодарности отправили как бы гостинцы", - считает _netmenyakarantin. "Мы выглядели бы попрошайками, если бы не сделали ответный жест!" - заявил soverizam.

К 15.57 мск 4 июня эта публикация собрала 25,5 тысячи просмотров и 95 комментариев. У паблика 201 тысяча подписчиков.

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