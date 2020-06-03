Рост пожертвований поставил под вопрос эффективность фонда Кадырова

03 июня 2020, 23:25

Шесть миллиардов рублей, пожертвованных Фонду Кадырова, являются колоссальной суммой, вложение которой в экономику республики должно иметь очевидный результат, указали востоковеды Алексей Малашенко и Михаил Рощин. Сумму пожертвований увеличили искусственно, чтобы приписать фонду ряд благотворительных акций, предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня издание "МБХ медиа" сообщило, что чеченский фонд имени Ахмата Кадырова собрал в 2019 году рекордные 6,075 миллиарда рублей в качестве пожертвований, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Прибыль фонда составила 127 миллионов рублей. "Кавказский узел" не располагает подтверждением изложенной информации.

В 2018 году фонд имени Ахмата Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей – с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили в сентябре 2019 года "Открытые медиа". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев связал солидное увеличение прибыли фонда с расследованиями чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. По мнению Абдурахманова, фонд приписывает себе закупки, которые в действительности не совершал, пояснил Кутаев. Он предположил, что данными Абдурахманова заинтересовались на федеральном уровне, опасаясь удара по имиджу Кремля. В связи с этим чеченское руководство решило, что сначала определенные организации или администрации будут передавать деньги в фонд, а затем на эти средства будут закупаться товары для этих же организаций, полагает Кутаев.

"К примеру, детский сад закупил на 1,5 миллиона рублей крупу, рис, сахар. Разумеется, этому ведется соответствующий отчет. Кадыров заявляет, что садику помог Фонд имени Ахмата Кадырова, что не так. Об этом во всеуслышание заявляет Абдурахманов. Ситуация некрасивая. И чтобы фонд невозможно было попрекнуть, теперь этот садик будет отдавать деньги фонду, а тот уже закупать, чтобы официально товар шел от фонда", - считает Кутаев.

Пострадавших от перекладывания денег из одной организации в другую не будет, подчеркнул он. "Дело в том, что все деньги в Чечне контролирует Кадыров – кому бы они официально ни принадлежали - детскому саду, сельской администрации, Минсельхозу или фонду. Официально деньги направляются по ведомствам, но финансами распоряжается Кадыров", - заявил Руслан Кутаев.

Версию о том, что пополнение фонда связано с увеличением объема взимаемых с бюджетников средств, Кутаев отверг. "В Чечне любые события, как и на Кавказе в целом, придаются огласке. Кроме того, максимум того, что можно отжать у бюджетников, уже отжато", - считает Кутаев.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета.

Об источниках поступлений в Фонд Кадырова сложно судить, поскольку они непрозрачны, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Если фонду удалось собрать такую сумму с помощью добровольных, а не добровольно-принудительных пожертвований, то его руководство стоит только поздравить. Трудно сказать, увеличили ли сумму, снимаемую с бюджетников в счет фонда, так как нет данных. Никто не понимает, какие денежные объемы идут в Чечню, сколько выделяется на тех же бюджетников. Если же с бюджетников начали взимать больше, то это может быть связано с повышением зарплат", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Она указала на то, что неясно, как изменился бюджет Чечни за год, а значит, и насколько увеличились зарплаты бюджетников. "Каков там бюджет и как он изменился за год, неизвестно. Этих данных нет и не будет – власти Чечни их нам просто не предоставят", - подчеркнула Светлана Ганнушкина.

Напомним, что в декабре 2019 года всего за шесть дней чеченские чиновники отчитались как минимум о 12 проектах и акциях, деньги на которые выделил фонд Кадырова. Речь шла о коммунальных и благотворительных проектах, помощи инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Юристы указали тогда, что закон требует особого документирования передачи средств от фонда Кадырова государственным ведомствам, поскольку это ставит под вопрос прозрачность бюджета Чечни.

Старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов отметил, что глава Чечни "умеет говорить с бизнесменами, которые понимают, что социально ответственны перед государством и республикой, в частности". Он также напомнил, что фонду принадлежат 10 собственных коммерческих фирм.

Работа коммерческих компаний, являющихся частью благотворительных организаций, ничем не отличается от работы обычных коммерческих компаний, за исключением того, что прибыль уходит в фонд, как учредителю, пояснил Чернышов. "Такой же схемой пользуются, например, религиозные организации, которые формируют коммерческие фирмы для собственной прибыли", - рассказал экономист корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные коммерческие предприятия организуются и руководителями субъектов федерации для решения вопросов, которые не могут быть закрыты с помощью бюджета, указал Чернышов. "У любого губернатора есть потребность в расходах, которые в бюджете не прописаны – например, недавно фонд Кадырова направил в Дагестан защиту для медиков в связи с коронавирусом. Маски, костюмы и перчатки был куплены за счет фонда. Сделать это с помощью бюджета было бы незаконно. Таким образом, похожий фонд дает значительную свободу маневра. Аналогичные фонды есть почти во всех регионах РФ", - сказал Чернышов.

Фонд имени Ахмата Кадырова владеет 10 компаниями, которые занимаются торговлей, туризмом, медицинскими услугами и прочей деятельностью. Финансовые показатели в публичном доступе есть только у трех из них. Так, прибыль за 2019 год стройкомпании "Мегастройинвест" составила 6,5 млн рублей, у "Чеченских минеральных вод" – 9,1 млн рублей, а ООО "Айсберг", которая производит мороженое, напротив – получило убыток в 64,8 млн рублей, отметило "МБХ медиа".

Он добавил, что для коммерческих предприятий, принадлежащих благотворительным фондам, предусмотрены налоговые льготы. "Впрочем, в фонд поступает уже чистая прибыль. Налоговой инспекции придраться не к чему. Стоит заметить, что компания может на законных основаниях получить деньги из фонда. Однако на деле такого не происходит – всё же компании дают деньги фонду, а не наоборот. Так что в данном случае ситуация не вызывает острых вопросов", - сказал Чернышов.

В случае с Кадыровым фонд помогает политику стать популярнее среди населения своей республики, считает экономист. "Это хорошая имиджевая составляющая. Впрочем, я бы не сказал, что фонд существует исключительно ради пиара. Вполне верится, что Кадыров - чутко переживающий человек, действующий по велению души", - отметил Чернышов.

Активность фонда также усилилась на фоне пандемии коронавируса. Так, в апреле ЧГТРК "Грозный" за два дня показала четыре сюжета с благодарностями жителей Чечни и других регионов. Некоторые пользователи соцсетей сочли благотворительность фонда показной.

Вряд ли сумма в шесть миллиардов рублей могла быть собрана с населения Чечни, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" профессор Алексей Малашенко. "Это очень солидная сумма, колоссальная. Встает вопрос: куда деньги идут, и видит ли рядовой житель Чечни получателя денег? Является ли обычный чеченец тем самым объектом, которому идут финансы? Построены ли дороги? Исходя из примитивной домохозяйственной логики, поставив себя на место чеченца, я бы задался вопросом: ну и где все эти деньги? Если их тратят на население, то это будет видно. Шесть миллиардов – это не велосипеды раздавать, а нечто большее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

Он не считает, что регулярные репортажи провластных местных СМИ сформировали у большинства жителей Чечни образ Кадырова как благотворителя и отца нации. "Отношение к фонду и Кадырову сдержанное", - предположил Малашенко.

Важно понять, на что пошли столь большие для Чечни деньги, как шесть миллиардов рублей, указал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Сумма в шесть миллиардов рублей действительно кажется большой, если учитывать размер Чечни и число постоянно проживающих лиц, которое равно 1 миллиону 200 тысячам человек. Для той же Москвы это копейки, для Чечни – много. Судя по тому, что фонд набирает деньги, то он работает, но необходима реакция местного населения, доходят ли деньги до рядового гражданина. Сейчас о реакции ничего не известно. Если будут недостатки, то независимо от того, что пишут СМИ, о недовольстве людей мы быстро узнаем – из сарафанного радио", - сказал Михаил Рощин корреспонденту "Кавказского узла".