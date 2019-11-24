Визит Кадырова в Эмираты подчеркнул его претензии на роль посланника Кремля

24 ноября 2019, 10:45

Чеченское телевидение в репортаже о поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России, пояснили исламоведы.

Как писал "Кавказский узел", в середине октября Рамзан Кадыров по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". 29 октября Кадыров вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили аналитики.

В октябре Рамзан Кадыров совершил также официальный визит в Иорданию, в ходе которого муфтий Чечни Салах Межиев стал членом королевского Института исламской мысли. Ранее, в августе, когда в Шали была открыта крупнейшая в Европе мечеть, в Чечню приехали члены 43 иностранных делегаций, в том числе из Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Рамзан Кадыров 21 ноября прибыл в Абу-Даби, чтобы лично выразить соболезнование в связи со смертью представителя президента ОАЭ шейха Султана бин Зайеда Аль Нахайана, сообщила в тот же день пресс-служба главы и правительства Чечни.

"Я передал слова искреннего соболезнования от президента Российской Федерации Владимира Путина наследному принцу Абу-Даби шейху Мохаммад бен Зайед Аль Нахайану. Вместе с уважаемыми религиозными деятелями, старейшинами и членами исполнительной и заканодательной власти Чечни мы выразили соболезнования родным и близким шейха Султана бин Зайеда Аль Нахайана", - приводятся в сообщении слова Рамзана Кадырова.

Телесюжет о визите чеченской делегации в ОАЭ был показан в эфире ЧГТРК «Грозный» в ночь на 22 ноября. В поездке главу Чечни сопровождали спикер парламента Чечни Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, советник Кадырова Адам Шахидов, а также несколько других богословов и старейшин. Авторы репортажа подчеркнули, что Рамзана Кадырова и сопровождавших его лиц в Абу-Даби встретили "с особым почетом и уважением", передал корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые жители Чечни, не оспаривая необходимость выражать соболезнования близким умершего мусульманина, назвали избыточным внимание ЧГТРК к этому визиту.

"Выражать слова соболезнования по поводу кончины мусульманина - это обязанность каждого верующего. С учетом того, что между Кадыровым и правящей в Эмиратах семьей достаточно теплые и дружественные отношения, его поездка на похороны одного из членов семьи понятна. Но вот делать из этого целый сюжет на ТВ и чуть ли не главную новость дня, тем более с упором на то, как Рамзана Кадырова торжественно встречали и провожали арабские шейхи, какое к нему было проявлено почтение, было не совсем правильно. Не тот момент, чтобы акцентировать на этом внимание", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одного из ведомств республики Салавди.

Аналогичное мнение высказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Марина. "Зачем 10-15 минут показывать, как Рамзана Кадырова тепло встречают в Эмиратах, как они там обмениваются любезностями, передают взаимные приветы матерям и так далее? Можно же было просто ограничиться коротким сообщением о визите, и все", - сказала Марина, уточнив, что некоторое время сама работала журналисткой.

"Такое впечатление, что главная забота наших телевизионщиков заключается в том, чтобы показать нам, как Рамзана Кадырова чтут и уважают во всем мире", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Тимур.

Эксперты сочли закономерным визит Кадырова в Эмираты

Умерший шейх Султан - сын первого президента ОАЭ шейха Зайеда и брат нынешнего президента шейха Халифы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член редколлегии энциклопедии "Ислам в Российской Федерации", историк Ахмад Макаров. "В разные годы он был вице-премьером и верховным главнокомандующим вооруженными силами ОАЭ", - уточнил историк.

По его мнению, визит именно чеченской делегации в Абу-Даби выглядит вполне обоснованным. "Во-первых, в Чечне чувствуется влияние Эмиратов, оно там «разлито в воздухе». Кроме того, Чечня - один из трех российских регионов, достаточно известных в мусульманском мире. Но если Дагестан больше известен количеством своих хаджи, то Чечня и Татарстан занимаются международной деятельностью в мусульманском мире", - пояснил Макаров.

Рамзан Кадыров как верующий мусульманин лучше всего подходит для контактов с лидерами государств Аравийского полуострова, считает Ахмед Макаров. "С ним точно не повторится история, случившаяся в 1990-х годах с одним из постсоветских лидеров, которого привели в Каабу, и он не знал, что ему там делать. Это [визиты на Ближний Восток] выгодно и Кадырову, поскольку укрепляет его имидж мусульманского политика, и руководству России, поскольку таким образом создается реальный и достаточно неплохо функционирующий канал связи с одной из влиятельных мусульманских стран", - сказал Макаров.

Визит чеченской делегации в ОАЭ закономерен, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "У Кадырова тесные отношения с ОАЭ. А кроме того, если говорить о российских политиках-мусульманах, то он - самый известный среди них", - сказал он.

Действия Кадырова работают и на его политический имидж, но также выгодны российским властям, подчеркнул эксперт. "России нужен человек, который умел бы налаживать контакты [на Ближнем Востоке]", - пояснил Михаил Рощин.

Напомним, что отношение к Кадырову на Ближнем Востоке неоднозначное. Так, 17 октября внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил Кадырова в притеснениях ваххабитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, но не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Тот отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову.

Этот неудачный спор привел к тому, что Адам Шахидов был вынужден объяснять на арабском языке угрозы Рамзана Кадырова в адрес ваххабитов. Сам глава Чечни решил усилить религиозную работу в республике.

29 октября ливанский богослов Абдуррахман Димашкия в видеообращении к муфтию Чечни Салаху Межиеву заявил, что чеченские власти осуждают последователей учения саудовского проповедника Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба, но при этом подчеркивают свою любовь к Владимиру Путину. Богослов сказал, что президент России не принес ничего хорошего чеченскому народу, и напомнил о гибели людей и разрушении инфраструктуры в Чечне во время боевых действий.

Заявление богослова спровоцировало споры в соцсетях. Абдуррахман Димашкия убедительно изложил свою позицию, согласились некоторые пользователи. Их оппоненты возразили, что чеченский народ не нуждается в защите от Рамзана Кадырова и его окружения.