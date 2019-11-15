Нападки ливанского богослова на муфтия Чечни вызвали споры в соцсетях

15 ноября 2019, 06:47

Ливанский богослов Абдуррахман Димашкия, опубликовавший видео с критикой в адрес муфтия Чечни за притеснение салафитов в республике, убедительно изложил свою позицию, согласились некоторые пользователи соцсетей. Их оппоненты возразили, что чеченский народ не нуждается в защите от Рамзана Кадырова и его окружения.

Как информировал "Кавказский узел", Абдуррахман Димашкия в видеообращении к муфтию Чечни Салаху Межиеву заявил, что чеченские власти осуждают последователей учения саудовского проповедника Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба, но при этом подчеркивают свою любовь к президенту России Владимиру Путину. Богослов считает, что президент России не принес ничего хорошего чеченскому народу, напомнив, о гибели людей и разрушении инфраструктуры в республике во время чеченских кампаний.

27 августа 2016 года по итогам исламской конференции "Кто они – последователи сунны?" в Грозном была принята фетва, по которой истинными мусульманами признаются только последователи суфийского тариката. Сторонники салафизма в этой фетве названы опасными сектантами. С критикой итогов конференции выступили известные религиозные деятели, в том числе и в самой Чечне. О непричастности к фетве заявили исламские ученые Али Джифри и Ахмад Тайиб, с именами которых окружение Рамзана Кадырова связывало авторитетность мероприятия. В конце ноября 2016 года Кадыров съездил в Саудовскую Аравию и там признал, что салафиты не являются сектантами.

Ряд пользователей соцсетей поддержали доводы Димашкии, поддержав критику в адрес чеченских властей.

"Очень прав этот человек. Как он аккуратно объяснил всем, доходчиво", - написал пользователь "Tatarhan Kartoev" в социальной сети Facebook под сообщением с видеообращением ливанского богослова к чеченским властям.

На канале "Голос Кавказа" в Youtube 11 ноября был размещен перевод обращения Димашкии к чеченским властям. По данным на 06.40 мск 15 ноября, он собрал 768 комментариев. Некоторые из пользователей усомнились в компетентности главы Чечни Рамзана Кадырова в области религии.

"Рамзан, если вы не понимаете ничего в религии, не имеете религиозного образования, зачем вы лезете в это со своими высказываниями. Вы же в этом ничего не смыслите, и вы, и ваши муфтии стали посмешищем во всем исламским мире. Вы выбрали свой путь, и он ничего общего не имеет с исламом", - написал, в частности, пользователь "Марат Масанов".

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе.

Однако другие встали на защиту Кадырова и его окружения. "Нет ни одной страны в мире, чтобы 100% населения поддерживало своего главу. Рамзан много сделал для своего народа <...> Конечно, ошибки у него есть. Но надо признать, что хотя "академиев" он не кончал, но сделал чрезвычайно много <...> Явно видно, что враги Рамзана подняли голову, не нравится им набирающая силу Чечня", - написал пользователь "Хасан Магомедов".

"Теперь и среди чеченцев есть ученые, которые смогут научить этих шейхов... Они [шейхи] восстали, стали поднимать эту тему и навалить всякую чушь тогда, когда статус чеченцев поднялся по всей Европе и по всем арабским странам", - считает "Саламбек Сулейманов".

Некоторые пользователи также скептически отнеслись к критике со стороны ливанского богослова. "У нас теперь есть будущее в быстро меняющемся мире... Одна просьба "доброжелателям" чеченского народа - угомонитесь! Это всё, что вы можете для нас сделать", - заявил "Umi Zuhairaew".

"Что вы сидите в инете и льёте грязь на Кадырова и на весь чеченский народ?" - недоумевает другой пользователь Youtube.

"Я тоже задам неудобный вопрос шейху, а где ты был, когда нас убивали, как ты говоришь? Получается от Путина ты нас не защищал, а от Кадырова защищаешь?" - написал пользователь с ником "Perpetiume mobile mmm".

Ранее в октябре внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База, который вплоть до своей смерти в 1999 году считался одним из самых авторитетных салафитских мусульманских ученых, Салих ибн Баз в Twitter обвинил Рамзана Кадырова в притеснениях салафитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, однако не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Потомок шейха отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову.

Дискуссия Шахидова и Салиха ибн Базы продолжалась с участием других пользователей соцсети, которые оспаривали доводы советника главы Чечни. У него спрашивали и об исламской конференции в Грозном, на которой в 2016 году была издана "грозненская фетва". Шахидов игнорировал вопросы от большинства пользователей, а запрет книг ибн Абдель-Ваххаба в республике и скандальную фетву объяснил ссылками на борьбу с терроризмом.

На "Кавказском узле" в разделе "Документы организаций" опубликован полный текст фетвы "О неотъемлемых признаках отличия истинного Ислама от заблуждений", принятой 27 августа 2016 года в Чечне. Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Ваххабизм", "Суфизм", "Ислам в России".