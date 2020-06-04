Скорая помощь. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

04 июня 2020, 13:00

Два пациента с коронавирусом умерли в Кабардино-Балкарии за сутки

Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло 27, а тесты на вирус подтвердились за сутки еще у 74 человек, сообщили в оперштабе.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 3 июня Кабардино-Балкария находилась на третьем месте среди регионов СКФО по общему количеству случаев заражения коронавирусом, в республике их насчитывалось 3054, из них 25 человек умерли.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, публикуется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека, общее число умерших с начала пандемии достигло 27, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель оперативного штаба республики.

За сутки подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии COVID-19 выявлен у 3126 человек. Оперштаб также сообщил о 1457 выздоровевших, в том числе за сутки - 95 человек.

Лечение в больницах проходят 918 человек, из них 53 пациента помещены в реанимацию. 644 человека находятся на амбулаторном лечении. На сегодняшний день протестировано 49 746 человек, уточнил сотрудник оперштаба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Примечание:

"Две новых смерти от COVID-19 зафиксированы в Кабардино-Балкарии", "Мэр Нальчика заразился коронавирусом", "ДУМ Кабардино-Балкарии отказалось открыть мечети на фоне роста числа зараженных COVID-19".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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