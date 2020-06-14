14 июня 2020, 10:58

Количество умерших пациентов с COVID-19 на Ставрополье возросло до 69

В Ставропольском крае за сутки скончался один зараженный коронавирусом пациент. Общее число инфицированных достигло 3677, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", к 13 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло  3594, умерли 68 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки на Ставрополье скончался один пациент с коронавирусом, общее число смертей зараженных COVID-19  возросло до 69, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров на своей станице в Instagram. 

Общее количество заражений в регионе достигло 3677, из них 83 подтверждено за последние сутки, отметил он. Число выздоровевших достигло 1891, за сутки излечились 31 человек.

"Число вновь регистрируемых за день случаев заболевания несколько снизилось в сравнении с началом недели.
Основная часть коечного фонда, созданного нами для помощи коронавирусным больным, по-прежнему свободна", – написал Владимиров.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки", "Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО".

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