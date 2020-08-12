Владимир Ерофеев. Фото: Администрация Камышинского муниципального района

12 августа 2020, 21:25

Глава района в Волгоградской области скончался от COVID-19

Глава Камышинского района Владимир Ерофеев умер сегодня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила районная администрация.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню от COVID-19 в Волгоградской области умерли 75 человек, а общее число случаев заражения составило 10 281.

"Администрация Камышинского района со скорбью извещает о том, что сегодня, 12 августа, после непродолжительной болезни скончался глава Камышинского района Владимир Яковлевич Ерофеев. Причиной смерти послужило резкое ухудшение здоровья, связанное с коронавирусной инфекцией на фоне хронических заболеваний", - сказано в сообщении на сайте администрации Камышинского района. 

Владимир Ерофеев руководил Камышинским районом на протяжении 15 лет, отмечается в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что первые признаки недомогания 67-летний чиновник почувствовал 28 июля. Он был госпитализирован в Камышинскую районную больницу, где проходил лечение. Ерофееву стало лучше, и врачи рассматривали возможность его перевода на амбулаторное лечение. Однако 6 августа состояние Ерофеева резко ухудшилось, он был переведен в больницу Волгограда, где скончался, пишет "Интерфакс".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Волгоградская область опередила другие регионы ЮФО по приросту смертей от COVID-19", "Власти Волгоградской области передумали сокращать число коек для больных COVID-19", "Продлен режим самоизоляции для пожилых жителей Волгоградской области".

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