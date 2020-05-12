Больничное место . Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

12 мая 2020, 09:21

21 смерть от коронавируса зарегистрирована на Ставрополье

Еще один пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье за сутки, а общее число случаев заражения выросло до 1125.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая в Ставропольском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1084. Случаев смерти за период эпидемии было 20.

Скриншот сообщения со страницы губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Instagram https://www.instagram.com/p/CAE1BQUioqD/"За сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом... Глубокие соболезнования родным... Общее число погибших уже 21", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его данным, число зараженных за сутки увеличилось на 41 и составило 1125. "Среди заболевших 93 - дети. 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 71 - в средней степени тяжести. Выздоровели за все время 325 человек", - сказано в сообщении главы региона.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"38 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье", "Темп заражения COVID-19 увеличился в четырех регионах СКФО", "Бизнесмены Ставрополья раскритиковали мизерную помощь российского правительства".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 мая 2020, 11:14

12 мая 2020, 10:49

12 мая 2020, 10:25

12 мая 2020, 09:26

12 мая 2020, 08:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи