21 смерть от коронавируса зарегистрирована на Ставрополье

12 мая 2020, 09:21

Еще один пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье за сутки, а общее число случаев заражения выросло до 1125.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая в Ставропольском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1084. Случаев смерти за период эпидемии было 20.

"За сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом... Глубокие соболезнования родным... Общее число погибших уже 21", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его данным, число зараженных за сутки увеличилось на 41 и составило 1125. "Среди заболевших 93 - дети. 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 71 - в средней степени тяжести. Выздоровели за все время 325 человек", - сказано в сообщении главы региона.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".