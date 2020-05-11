34 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы на Ставрополье

11 мая 2020, 08:40

В Ставропольском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 34 и достигло 1084, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая тесты на коронавирус подтвердились еще у 38 пациентов в Ставропольском крае, и общее число зараженных в регионе достигло 1050.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки число инфицированных на Ставрополье увеличилось на 34 человека, сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

"Всего на Ставрополье за все время подтверждено 1084 случая заболевания, в том числе у 87 детей. В тяжелом состоянии 20 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 64. Выздоровел 301 заболевший", - написал глава региона.

Напомним, что в Ставропольском крае 20 человек умерли от коронавируса, а всего в СКФО к 10 мая число смертей увеличилось до 91.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".