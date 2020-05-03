Власти отреагировали на просьбу жителей Гергебиля о помощи

03 мая 2020, 09:54

Минздрав Дагестана отчитался о выделении денег на закупку средств защиты и медицинского оборудования для центральной больницы в Гергебиле, обвинив во вспышке коронавируса не соблюдавших режим самоизоляции местных жителей. Пользователи Facebook сообщили о новой смерти в медучреждении.

Как писал "Кавказский узел", больницы в Гергебильском районе переполнены, за несколько дней умерли 12 человек, сообщили местные жители, пожаловавшись на отсутствие лекарств и аппаратов ИВЛ в стационарах. Районные власти указали на острую нехватку медработников.

Дагестан занимает пятое в России место по числу заражений коронавирусом, опережая другие регионы юга России. Однако по числу зараженных на 100 тысяч населения Дагестан, по состоянию на 1 мая, находился лишь на пятом месте среди регионов СКФО. 1 мая число инфицированных в Дагестане составляло 1553, умерли 12 пациентов.

"В Гергебельский район направлен куратор от министерства здравоохранения Дагестана для оказания практической помощи медработникам Магомед Идрисов", - сообщил 2 мая Минздрав Дагестана на своем сайте.

Кроме того, ведомство выделило средства на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты для медработников и оборудования в Центральной районной больнице. При этом сумма, направленная на эти мероприятия, не уточняется.

"В настоящее время в больнице имеются четыре аппарата искусственной вентиляции легких, более 40 кислородных баллонов и пять кислородных анализаторов", - говорится в сообщении Минздрава. Кроме того, создан запас лекарственных препаратов для лечения больных, отмечает ведомство.

В стационаре больницы от пневмонии лечатся 125 пациентов, всего в медучреждении развернуто 170 инфекционных коек, больных госпитализируют в больницы в населенных пунктах, информировало ведомство со ссылкой на Идрисова.

"Причиной всплеска заболеваемости стало нарушение правил самоизоляции, объявленной в регионе еще в начале апреля. Многие жители республики до последнего отрицали существование вируса и продолжали посещать массовые мероприятия, играли свадьбы и иные торжества, принимали гостей, и сегодня нередко собираются большими группами на соболезнования", - указано в сообщении.

25 апреля стало известно, что в селе Шушановка Кизилюртовского района прошли похороны умершей от коронавируса местной жительницы. Выразить соболезнования родственникам умершей пришли многие сельчане, чем создали условия для распространения вируса. В Дагестане с 28 марта запрещены массовые мероприятия, в частности, закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, не работают торговые центры, салоны красоты, рестораны, кафе, бассейны, бани. С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции, согласно которому запрещено передвижение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Гергебильский район получил помощь от Сайгидпаши Умаханова (министр промышленности и энергетики Дагестана, - прим. "Кавказского узла") и Зумруд Бучаевой (депутат, член комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Дагестана, - прим. "Кавказского узла")! Спасибо!", - написала пользователь соцсети Патимат Чегуева на своей странице в Facebook. В качестве доказательства она привела переписку с Бучаевой, в которой депутат написала, что в Гергебиль направлены 100 защитных костюмов. О том, какую помощь оказал Ухманов, не сообщается.

Тем временем Чегуева сообщила о новой смерти в больнице Гергебиля. "Врач-рентгенолог умерла сегодня ночью в Гергебиле, у неё остались четверо детей", - написала она на своей странице в соцсети.