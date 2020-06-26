Врач у малины скорой помощи. Фото пресс-службы администрации Краснодара admkrai.krasnodar.ru

26 июня 2020, 11:06

Число умерших от COVID-19 на Ставрополье достигло 90

Еще один человек с коронавирусом умер в Ставропольском крае за сутки, а общее число инфицированных увеличилось до 4771.

Как писал "Кавказский узел", на 25 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 4695, умерли 89 человек.

Скриншот сообщения губернатора Ставропольского края на странице в Instagram https://www.instagram.com/p/CB4q2I5CLdm/"За прошедшие сутки в крае скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом", - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Число умерших за период пандемии выросло до 90. Выявлен 4771 случай заражения, в том числе 76 - за минувшие сутки. Выздоровели и сняты с медицинского наблюдения еще 87 пациентов, а всего - 2718, сказано в сообщении губернатора.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО", "Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки".

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