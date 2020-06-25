Медицинский работник. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

25 июня 2020, 08:49

Число умерших от коронавируса на Ставрополье выросло до 89

Два пациента с COVID-19 скончались в Ставропольском крае за минувшие сутки, а число инфицированных увеличилось на 79.

Как сообщал "Кавказский узел", на 24 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 4616, умерли 87 человек.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения со страницы губернатора Ставропольского края в Instagram https://www.instagram.com/p/CB2HqgoCGV1/"Скончались еще двое пациентов", - написал сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его данным, число зараженных за сутки увеличилось на 79 и составило 4695. За период пандемии выздоровел 2631 человек, в том числе 28 - за минувшие сутки. Умерли - 89.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО", "Губернатор Ставрополья объявил о смягчении карантинных мер", "Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 июня 2020, 11:22

25 июня 2020, 10:22

  • Активист "Мусульманского единства" арестован в Баку

    Член движения "Мусульманское единство" в Азербайджане Шамиль Гасанов арестован на три месяца по обвинению в незаконном хранении оружия. Члены его семьи и активисты считают, что Гасанова преследуют по надуманному обвинению.

25 июня 2020, 09:54

  • Грозненцы раскритиковали состояние линий электропередачи

    Жители Грозного и Грозненского района заявили, что остаются без электричества и после того, как "Чеченэнерго" отчиталось о ликвидации последствий ночного урагана. К отключению света приводит даже незначительно ухудшение погоды, пожаловались местные жители.

25 июня 2020, 09:41

25 июня 2020, 07:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи