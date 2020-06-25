Число умерших от коронавируса на Ставрополье выросло до 89

25 июня 2020, 08:49

Два пациента с COVID-19 скончались в Ставропольском крае за минувшие сутки, а число инфицированных увеличилось на 79.

Как сообщал "Кавказский узел", на 24 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 4616, умерли 87 человек.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Скончались еще двое пациентов", - написал сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его данным, число зараженных за сутки увеличилось на 79 и составило 4695. За период пандемии выздоровел 2631 человек, в том числе 28 - за минувшие сутки. Умерли - 89.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".