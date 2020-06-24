Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки

24 июня 2020, 08:46

Число смертей пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в Ставропольском крае возросло до 87, за сутки COVID-19 подтвержден у 75 человек, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 4541, умерли 85 человек.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки на Ставрополье коронавирус подтвержден у 75 пациентов, а общее число заражений возросло до 4616, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "К сожалению, за сутки есть новые летальные исходы. Скончались ещё два человека с подтверждённым диагнозом", – написал он сегодня на своей странице в Instagram. Владимиров уточнил, что общее число смертей в регионе от коронавируса увеличилось до 87.

За сутки на Ставрополье выписаны из больниц 80 пациентов, а общее число выздоровевших составило 2603. Несмотря на то, что число вылечившихся превышает случаи новых заражений, власти региона увеличили количество тестов на коронавирус, отметил губернатор.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".