До 11 выросло число инфицированных в Карачаево-Черкесии

12 апреля 2020, 00:16

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Карачаево-Черкесии, общее число инфицированных достигло 11.

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля в Карачаево-Черкесии были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. К 8 апреля число зараженных достигло шести, а к 9 апреля - девяти. Среди пациентов с коронавирусом - маленький ребенок и пожилой человек, заболевание у всех протекает легко, сообщил Минздрав.

К 18:00 мск 11 апреля в Карачаево-Черкесии официально подтверждены два новых случая заражения. "Всего в Карачаево-Черкесии подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом. Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с требованиями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей", - сказано в сообщении на странице Минздрава республики в Instagram.

С 31 марта в Карачаево-Черкесии действует режим всеобщей самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".