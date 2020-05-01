Состояние 18 пациентов с коронавирусом в Азербайджане названо тяжелым

01 мая 2020, 10:07

18 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, девять из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщило Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана. Главный эпидемиолог страны заявил о рисках новой вспышки эпидемии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля в Азербайджане было 1804 заразившихся коронавирусом и 24 умерших. Состояние 17 пациентов было оценено как тяжелое.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

В медицинских учреждениях специального режима находятся на лечении 455 зараженных коронавирусом. 18 пациентов в тяжелом состоянии помещены в реанимационные отделения, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии было сделано 143 079 тестов. Всего было зарегистрировано 1804 случая заражения. 1325 человек вылечились, 24 умерли, сообщило Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

Тестовые исследования были проведены и среди заключенных. Однако ни у кого из них коронавирус не был обнаружен. Не выявлены зараженные и среди работников юстиции и судебной системы, сообщила 30 апреля на видеоконференции начальник управления общественных связей и прав человека Айнур Сабитова, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев 30 апреля заявил, что, несмотря на уменьшение числа зараженных в результате введения карантинного режима, сохраняется риск новой вспышки эпидемии. "Смягчение карантинного режима не должно создавать у людей представление, что угроза миновала. Они должны знать, что, если эпидемиологическая ситуация потребует, то режим карантина вновь будет ужесточен. Это важный вопрос, который зависит от самих людей. Если население будет соблюдать нормативы, установленные государственными структурами, то мы преодолеем пандемию. Рост числа заражений может произойти в результате несоблюдения этих правил", - цитирует Агаева агентство Trend.

Главный эпидемиолог рекомендовал жителям Азербайджана не выходить без надобности на улицу, а в случаях, когда это необходимо, сторониться мест большого скопления людей. "Массовое скопление людей может вновь привести к увеличению числа случаев заражения. До полной стабилизации эпидемиологической ситуации каждый должен понимать свою социальную ответственность, соблюдать все требуемые санитарно-гигиенические нормы", - подчеркнул Агаев.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении COVID-19 размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".