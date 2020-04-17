Власти Грозного решили продлить отопительный сезон из-за эпидемии

17 апреля 2020, 12:47

После просьб жителей Грозного городские власти приняли решение не отключать отопление в многоквартирных домах до конца месяца. Низкие уличные температуры повлекут негативные последствия для здоровья во время карантина, считают врачи.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 20.00 мск 16 апреля под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся 1119 жителей Чечни. В республике выявлено 115 случаев заражения, из них 5 летальных, еще 15 человек выздоровели, сообщил сегодня министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в видеообращении, опубликованном на странице Минздрава в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

В Грозном не будут отключать теплоснабжение в многоквартирных домах в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в городской мэрии.

«Отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в связи с сегодняшней непростой ситуацией, связанной с распространением коронавируса, принято решение продлить его до конца апреля. Жильцы многоквартирных домов ранее распространили в сети (интернете) обращение с просьбой не отключать их дома от отопления на период карантина, мотивируя это тем, что в квартирах становится холодно - и старики, и дети заболевают», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации Грозного.

По его словам, в черте Грозного насчитывается около 1 400 многоквартирных домов свыше двух этажей, в которых находится порядка 62 тысяч квартир.

Информацию о продлении отопительного сезона в многоквартирных домах Грозного ИА «Грозный-информ» подтвердил директор городского МУП «Теплоснабжение» Хамзат Тимиралиев.

Ранее жители Грозного пожаловались, что в квартирах горожан холодно. «Мы жители квартирных домов убедительно просим вас не отключать отопление 15 апреля, хотя бы в период карантина. В этот период старики и дети болеют, в квартирах холодно», - процитировало 15 апреля обращение грозненцев в интернете ИА "Грозный-инфо".

Начало и завершение отопительного сезона, как правило, сопровождается ростом простудных заболеваний у жильцов многоквартирных домов, пожаловались жители Грозного.

«Отопление в квартирах, включают в середине октября и отключают в середине апреля. Но, как парило, в это время бывает еще довольно холодно, особенно по ночам, приходится включать электронагреватели, у кого имеются, но это особо не помогает. Дети и взрослые мерзнут, начинают болеть», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» грозненка Роза.

«Мы живем в квартире с мамой и четырьмя детьми. Каждую осень и весну у нас возникают проблемы из-за слишком позднего включения и слишком раннего отключения отопления. Квартира угловая, комнаты быстро остывают, тепло не держится», - заметила другая грозненка Лиза.

Отметим, что постановлением администрации Гудермесского района Чечни от 15 апреля до 25 апреля продлен отопительный сезон в жилых помещениях, учреждениях и организациях на территории муниципалитета. "Директору филиала "Газпром газораспределение Грозный" обеспечить подачу природного газа в режиме зимнего периода", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте районной администрации.

Врачи рассказали о рисках для здоровья при низких уличных температурах

Отключение отопления при нынешней достаточно низкой температуре может усилить клинические проявления и осложнения в случае инфицирования коронавирусом, уверена врач-иммунолог Зарема Алборова.

«Судя по [научным] публикациям, 10-15 градусов Цельсия - это комфортная температура для коронавируса и не комфортная для не закаленной иммунной системы. Соответственно, больше вероятности иметь клинические проявления и осложнения в случае инфицирования вирусом. Если не потеплеет, то необходимость в продлении отопительного сезона есть. Вообще, так обычно и бывает. Любое переохлаждение ослабляет иммунную систему, плюс инфекция», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Алборова.

Завершение отопительного сезона в нынешней ситуации может стать причиной других ОРВИ, что станет основанием для обращения людей в стационары и поликлиники, где шанс заразиться коронавирусом больше, уверен врач-рентгенолог ЦРКБ Ингушетии Ахмед Ахильгов.

«(Отключение отопления) вряд ли станет причиной усугубления (распространения коронавируса), даже если человек простыл: вирус при этом не попадет к нему от другого инфицированного человека. Главное, чтобы это не было поводом обращения людей в больницы, потому что сейчас при обращении в больницы шансов заразиться больше. Главное, чтобы это не побудило людей выйти из дома, однако существенной угрозой в распространении коронавируса это вряд ли станет», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Ахильгов.

Сроки отопительного сезона определяют органы власти муниципалитетов

Решение о продлении отопительного сезона или его прекращении входит в компетенцию органов местной власти, сообщил управляющий партнер адвокатского Бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев.

«Только муниципалитеты планируют, когда включить или отключить теплоснабжение. Решение принимается с учетом температурного режима в рамках действующий федеральных и региональных законодательных актов. Обсуждение таких вопросов проходит на заседании при руководителе местного органа власти. Оформленное решение направляется для исполнения в органы ЖКХ. ЖК, ЖСК или УК не имеют права самостоятельно решать, когда они отключат отопление», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист.

По его словам, на государственном уровне сроки отопительного сезона регулируются законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства России от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». «Законодательные акты принимаются и на уровне региона с учетом климатических условий субъекта Федерации. Такие акты оформляются в виде постановлений как в отношении отключения, так и включения системы отопления», - уточнил юрист.

Он отметил, что отключение центрального отопления происходит согласно п.5 постановления правительства России от 6 мая 2011 года № 354 в случаях, если средняя температура воздуха составляет от 8 градусов тепла Цельсия и выше при условии, что она держится на протяжении пятити календарных дней.

«На следующие за истечением указанного периода сутки отопление может быть отключено. На законодательном уровне не определено месяца, в котором должны отключить отопление. Это происходит с учетом климатических особенностей региона, обычно с апреля по май включительно. Конкретная дата отключения системы указывается в решении местного органа власти. Соответственно, при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней является основанием для подачи горячей воды в системы центрального отопления», - заключил юрист.

С конца марта в Чечне начались рейды силовиков, следящих за соблюдением карантина, был ограничен въезд в Грозный. 29 марта Духовное управление мусульман Чечни отменило пятничные молитвы. С 5 апреля был ограничен въезд и выезд из Чечни. С 13 апреля запрещено покидать жилище без спецпропуска, каждой семье отведены на покупки шесть часов в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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