До 23 выросло число больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии

14 апреля 2020, 21:41

Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня вечером глава региона Рашид Темрезов. По его словам, трое из 23 инфицированных госпитализированы, один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля в Карачаево-Черкесии были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. К 13 апреля число больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии выросло до 13.

С 31 марта в Карачаево-Черкесии действует режим всеобщей самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Только за последние два дня в Карачаево-Черкесии подтверждено 10 новых случаев заболевания, и на данный момент количество заболевших составляет 23, сообщил глава региона Рашид Темрезов сегодня на своей странице в Instagram в 19.00 мск.

«Также на подтверждении еще 13 анализов – результаты будут известны завтра», - добавил он.

Из 23 заболевших 12 человек – жители Черкесска, остальные - жители города Карачаевска, Малокарачаевского, Зеленчукского, Ногайского, Урупского и Хабезского районов. «Трое находятся в инфекционном госпитале, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Лечебные учреждения готовы. Средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и коечного фонда достаточно», - отметил глава КЧР.

В настоящее время на территории Карачаево-Черкесии не все желающие могут пройти тестирование на коронавирус, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по КЧР Елена Покровская.

«В Карачаево-Черкесии нет коммерческих лабораторий с собственной лабораторной базой на территории республики, имеющих на этом основании право проводить тестирование всех желающих провериться граждан. В настоящее время эта проблема рассматривается, и решение её обязательно будет найдено», - пояснила она.

По словам Покровской, заключение о необходимости тестирования на коронавирус делает медработник после оценки состояния пациента, а само тестирование проводит лаборатория государственного Центра гигиены и эпидемиологии КЧР.

«Населению рекомендовано обращаться к медработникам по месту жительства в том случае, если имеются основания для беспокойства: посещение эпидемически неблагополучной территории, плохое самочувствие, признаки респираторной инфекции», - заключила Покровская.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".