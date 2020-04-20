Число заражений коронавирусом в Грузии возросло до 399

20 апреля 2020, 11:24

Подтверждены пять новых случаев инфицирования COVID-19. Из 399 пациентов с коронавирусом выздоровели 93, четверо умерли.

Как информировал "Кавказский узел", 19 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 394. При этом выздоровели 86 пациентов, четверо умерли.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, а 31 марта введен комендантский час, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии к сегодняшнему дню увеличилось до 399, выздоровели 93 человека. 4782 человека остаются в карантинном режиме, а 503 пациента - под наблюдением в больницах, говорится на официальном сайте о ситуации с коронавирусом в Грузии Stopcov.

В условиях, когда не разработана вакцина, карантин является одним из самых мощных инструментов борьбы с коронавирусом, указал директор Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, поблагодарив тех, кто "проявил социальную ответственность". Говорить об отмене ограничений преждевременно, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе, прозвучавшие 19 апреля в эфире телеканала "Имеди".

19 апреля православные Грузии праздновали Пасху. Несмотря на введенные в стране ограничения, правительство Грузии и патриархия приняли совместное решение не закрывать храмы. Чтобы не нарушать карантин, многие пропустили ночное богослужение и собрались в храмах утром 19 апреля. Молящиеся заявили, что коронавирус не опасен для верующих.

В Аджарии зафиксированы 64 случая заражения

В Аджарии за все время были проверены на коронавирус 1700 человек. Подтверждены 64 заражения. При этом 13 пациентов выздоровели, а один, 73-летняя женщина, умер от коронавируса в Батуми. Двое из числа зараженных - иностранцы, они вернулись на родину, сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе. 14 пациентов были доставлены в клиники Кутаиси и Тбилиси. 35 пациентов лечатся в батумской клинике "Медальфа", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Микеладзе, прозвучавшие сегодня в эфире телеканала "Рустави 2".

Глава Минздрава Аджарии уточнил, что из 35 пациентов с коронавирусом в регионе один находится в отделении интенсивной терапии, состояние других пациентов стабильное.