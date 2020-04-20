Тбилиси вовремя карантина. Фото: Инна Кукуджанова для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 11:24

Число заражений коронавирусом в Грузии возросло до 399

Подтверждены пять новых случаев инфицирования COVID-19. Из 399 пациентов с коронавирусом выздоровели 93, четверо умерли.

Как информировал "Кавказский узел", 19 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 394. При этом выздоровели 86 пациентов, четверо умерли.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, а 31 марта введен комендантский час, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии к сегодняшнему дню увеличилось до 399, выздоровели 93 человека. 4782 человека остаются в карантинном режиме, а 503 пациента - под наблюдением в больницах, говорится на официальном сайте о ситуации с коронавирусом в Грузии Stopcov.

В условиях, когда не разработана вакцина, карантин является одним из самых мощных инструментов борьбы с коронавирусом, указал директор Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, поблагодарив тех, кто "проявил социальную ответственность". Говорить об отмене ограничений преждевременно, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе, прозвучавшие 19 апреля в эфире телеканала "Имеди".

19 апреля православные Грузии праздновали Пасху. Несмотря на введенные в стране ограничения, правительство Грузии и патриархия приняли совместное решение не закрывать храмы. Чтобы не нарушать карантин, многие пропустили ночное богослужение и собрались в храмах утром 19 апреля. Молящиеся заявили, что коронавирус не опасен для верующих.

В Аджарии зафиксированы 64 случая заражения

В Аджарии за все время были проверены на коронавирус 1700 человек. Подтверждены 64 заражения. При этом 13 пациентов выздоровели, а один, 73-летняя женщина, умер от коронавируса в Батуми. Двое из числа зараженных - иностранцы, они вернулись на родину, сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе. 14 пациентов были доставлены в клиники Кутаиси и Тбилиси. 35 пациентов лечатся в батумской клинике "Медальфа", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Микеладзе, прозвучавшие сегодня в эфире телеканала "Рустави 2".

Глава Минздрава Аджарии уточнил, что из 35 пациентов с коронавирусом в регионе один находится в отделении интенсивной терапии, состояние других пациентов стабильное.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, содержатся в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Студенты в Армении положительно оценили меры поддержки в связи с коронавирусом", "Грузия опровергла разработку опасных патогенов в лаборатории Лугара", "Пасхальные богослужения в храмах Азербайджана прошли без участия прихожан".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 апреля 2020, 13:14

  • Три жителя Кубани скончались от коронавируса

    За сутки умерли три пациента в возрасте от 41 года до 82 лет, общее число смертей от коронавируса в Краснодарском крае достигло восьми. За все время распространения инфекции зафиксированы 417 случаев заражения.

20 апреля 2020, 12:26

  • Два пациента с коронавирусом умерли в Армении

    От COVID-19 скончались двое пожилых мужчин с хроническими заболеваниями, сообщил сегодня Минздрав Армении. Число летальных исходов от коронавируса в Армении достигло 22 при 1339 случаях заражения.

20 апреля 2020, 10:30

20 апреля 2020, 10:07

20 апреля 2020, 09:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи