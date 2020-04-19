Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 394

19 апреля 2020, 11:53

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Грузии. Крупные партии тестов на коронавирус доставлены в страну из Китая и Кореи.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 388, выздоровели 86 пациентов. 70-летний пациент батумской клиники стал четвертым умершим от коронавируса в Грузии.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, а 31 марта введен комендантский час, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Число подтвержденных случаев заражения коронавируса в Грузии возросло до 394, число выздоровевших и умерших не изменилось. На карантине находятся 5094 человек, а в больничных стационарах - 547, говорится сегодня в сообщении на официальном сайта о ситуации с коронавирусом stopcov.ge, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министерство здравоохранения Грузии получило 20 000 тестов на коронавирус высокого качеств из Южной Кореи, сообщил 18 апреля заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили в эфире «Общественного вещателя Грузии».

Медицинскую материальную помощь оказывает Грузии Китай, приводит слова посла Китайской народной республики в Грузии Ли Ян «Интерпрессньюс». Посол рассказала, что для борьбы с эпидемией коронавируса Китай передал в подарок Грузии "наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США". В грузинское посольство в Китае доставлены маски, защитная одежда и другое медицинское оснащение, и все это будет отправлено в Грузию, сообщила Ли Ян.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу можно найти в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".