Грузинские военнослужащие в защитных масках на посту в Марнеули близ Тбилиси, Грузия. Фото:иREUTERS/Irakli Gedenidze/

27 апреля 2020, 10:46

Снят запрет на поездки легковых машин в Грузии

В Грузии с сегодняшнего дня разрешены поездки на легковых машинах и в такси, сняты ограничения на интернет-торговлю и доставку продуктов. Кроме того, на два дня снят запрет на выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, объявили власти страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля правительство Грузии анонсировало план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Первый этап был запланирован на 27 апреля – 10 мая, в этот период было решено снять ограничения на поездки на легковых машинах и в такси, онлайн-торговлю, работу служб доставки и аграрных рынков открытого типа.

26 апреля общее количество инфицированных в Грузии выросло на 29 и достигло 485. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии начат первый этап отмены ограничений, объявил сегодня пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани. "Допускается передвижение на легковых автотранспортных средствах, а также работа такси. Полностью разрешаются онлайн-торговля (оптовая и розничная), услуги по доставке любых продуктов и деятельность открытых аграрных рынков", – сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Ограничения снимаются по всей стране, за исключением тех муниципалитетов, где введен жесткий карантин, добавил Ираклий Чиковани.

Зоной строгого карантина в Болнисском муниципалитете Грузии были объявлены город Болниси, а также села Рачисубани, Квемо Болниси, Саванети, Баличи, Хатисопели, Ванати, Мушвати и поселок Казрети. 26 апреля строгий карантин введен также в муниципалитете Тетрицкаро в регионе Квемо Картли после того, как там зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.

"Вместе с тем хотим заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации снятые ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки каждого последующего этапа", – подчеркнул Ираклий Чиковани.

Кроме того, на два дня, 27 и 28 апреля, "в качестве исключения" разрешается въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, чтобы люди могли вернуться к фактическому месту проживания. "Въезд в эти города и выезд из них для возвращения на зарегистрированный юридический адрес в соответствии с действующими правилами возможен в любое время. Все остальные ограничения, введенные в условиях чрезвычайного положения, остаются в силе. Среди них – действие комендантского часа с 21.00 до 06.00", – приводит слова Чиковани "Sputnik Грузия".

По данным правительственного сайта Stopcov.ge, в Грузии зарегистрировано 496 человек с коронавирусом, в карантине находятся 4833 человека, еще 571 – под наблюдением врачей.

Распространение вируса в Грузии достигло пика

Грузия находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщил 26 апреля заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе на брифинге, который транслировался в эфире телекомпании "Имеди".

"Наша задача будет состоять в том, чтобы взять этот пик под контроль, так сказать, выйти на плато эпидемии", – сказал он.

По его словам, статистика указывает на то, что управление эпидемией "происходит эффективно": 26 апреля в стране было выявлено 29 новых случаев коронавируса, а 25 апреля – 25 случаев. Самый большой прирост до сих пор был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки, сказал Имнадзе.

"На протяжении месяцев нам по максимуму удавалось сделать так, чтобы распространение по стране не было скачкообразным, лавинным, и прибавление случаев происходило постепенно… Очень надеюсь, что прирост продолжится такими темпами", – сказал Паата Имнадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число жертв коронавируса на Южном Кавказе увеличилось за счет Армении", "Жители Марнеули пожаловались на отказ чиновников в гуманитарной помощи", "Армения сохранила лидерство на Южном Кавказе по числу инфицированных коронавирусом".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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