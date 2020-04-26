Власти Грузии представили план поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса

26 апреля 2020, 05:01

Правительство Грузии сообщило о планах снять ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, в шесть этапов до 6 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели раскритиковали предложенный план.

Как писал "Кавказский узел", число случаев инфицирования COVID-19 в Грузии по данным на 25 апреля достигло 456 при 132 выздоровевших и пяти умерших. По общему числу зараженных и темпам их прироста, числу смертей Грузия более благополучна, чем соседние Армения и Азербайджан.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Правительство Грузии 25 апреля представило план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Планируется, что ограничения будут сняты в шесть этапов с 27 апреля по 6 июля. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном сайте stopcov.ge.

27 апреля планируется снять ограничения на передвижение легковым автотранспортом, поездки на такси, онлайн-торговлю в полном объеме, работу служб доставки, а также планируется открыть аграрные рынки открытого типа. С 11 мая власти Грузии предполагают снять ограничение на строительные работы и производство стройматериалов, работу автомоек и автосервисов, мастерских по ремонту компьютеров и бытовой техники, а также открыть рекреационные зоны.

С 25 мая в Грузии будут сняты ограничения на работу розничных и оптовых магазинов, кроме торговых центров, открыты рынки всех типов и возобновлена работа производств всех типов и издательств. С 8 июня планируется открытие торговых центров, ресторанов открытого типа, салонов красоты и центров эстетической медицины, а также восстановление всех видов финансовой деятельности. С 22 июня власти хотят открыть рынки закрытого типа и рестораны всех типов, а с 6 июля - развлекательные, спортивно-оздоровительные и творческие учреждения, азартные учреждения, гостиницы, а также образовательные учреждения.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, первые ограничения будут сняты с запрета на передвижение легковым транспортом и такси. "Министерством здравоохранения создан четкий протокол, который предполагает, к примеру, то, что водитель такси должен быть в защитной маске. У аграрных рынков же есть специальные механизмы контроля эпидемии, которые должны быть задействованы. В случае соблюдения этих правил упомянутые направления с понедельника будут открыты и разрешены", - заявил в эфире "Интерпрессньюс" Гахария.

Предприниматели раскритиковали план правительства по снятию ограничений

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" предприниматели считают, что такой план снятия ограничений негативно отразится на бизнесе.

"С понедельника (27 апреля) открываются рынки. Но чем нам торговать, если не работает общественный транспорт? Мы еще в начале апреля прекратили торговлю, поскольку не было покупателей. Кроме того, где закупать товар? Мы же везем мясо из регионов", - задается вопросом продавец мяса Бадри с глданского рынка.

"Даже если снимут ограничения, у людей просто нет денег. Мы прекратили повышать цены на мясо еще в феврале, хотя курс лари падал. Но у людей уже не было денег. Мы не знаем даже, будут ли у нас клиенты, купит ли кто-то товар", - отметил мясник Тенгиз с глданского рынка.

"Я получаю продукцию из Марнеули. Но там закрытая зона. И нигде не указано, когда начнется междугороднее сообщение транспорта, где купить зелень, как ее доставить? Я просто уже не знаю, откуда деньги брать", - пожаловалась Зара, продающая зелень в районе Грмагеле.

"Рестораны и кафе начинают работать только в июне. А до того чем мне заниматься?" - спрашивает владелец бара "Золотой якорь" в Батуми Михаил Мурадян.

"Это фактически провал курортного сезона. Курортный сектор в Батуми начинался активно уже в мае, начало сезона официально объявлялось в июне. А теперь все заглохло. Многие разорятся", - считает владелец хостела "Раскладушка" Нико Чичинава.

Режим карантина ужесточен в трех селах Болниси

В трех селах Болниси - Хатисопели, Ванати и Мушвати - с 25 апреля был ужесточен режим карантина. За сутки в муниципалитете зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, причем источник распространения вируса не установлен, сообщал в эфире "Общественного вещателя" губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

По словам Рехвиашвили, в муниципалитете сейчас работают усиленные группы эпидемиологов. Ранее зоной строгого карантина в Болнисском муниципалитете были объявлены город Болниси, села Рачисубани, Квемо Болниси, Саванети, Баличи и поселок Казрети.

Эксперты рассказали об агрессивном тестировании на коронавирус

По словам первого заместителя министра здравоохранения Тамар Габунии, в последние несколько дней значительно увеличилось число людей, прошедших тестирование на коронавирус. По ее словам, расширилась сеть лабораторий, и если раньше речь шла о 200-300 тестах в день, то 25 апреля из лабораторий были получены ответы примерно на 900 тестов, причем положительный результат был подтвержден у двух процентов из них.

"До сих пор целевое, агрессивное тестирование проводилось в карантинных зонах, среди работников здравоохранения, а также в рамках плана местного эпидреагирования – как известно, Марнеульский и Болнисский муниципалитеты в течение нескольких недель в центре особого внимания, и там проводятся очень активные мероприятия эпиднадзора, которые требуют периодического повторения", - сказала Габуния.

По мнению медицинского директора Инфекционной больницы Тбилиси Марины Эзугбая, увеличение числа зараженных коронавирусом в последнее время связано с агрессивным тестированием на наличие инфекции.

"Единовременно проведено исследование значительно большее, чем в предыдущие дни, и 25 новых подтвержденных случаев являются результатом этого", - сообщила на радио "Тависуплеба" Эзугбая, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Пааты Имнадзе, ежедневно тестирование проходят около 900 человек. Он также отметил, что все пациенты, у которых наблюдается повышенная температура и пневмония, автоматически тестируются в Центре Лугара, и результаты показывают, что оснований для паники нет.

"Меры социального дистанцирования дали свои результаты и о массовом заражении речи не идет", - сказал Имнадзе корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что Национальный центр по контролю над заболеваниями проводит только ПЦР-тесты, которые позволяют не только выявить наличие коронавируса в организме человека, но и определить его генетический код, чтобы узнать, к какому кластеру он принадлежит.

"Одновременно с ПЦР-тестами, которые национальный центр проводит в лаборатории Лугара, в больницах проводятся сотни экспресс-тестов на наличие вируса", - добавил он, уточнив, что любой человек может пройти экспресс-тест.

Главврач больницы Кутаиси рассказал о ситуации в медучреждении

Главный врач больницы Кутаиси Теймураз Церцвадзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в медучреждении находятся 24 больных, в том числе два человека, которые поступили в больнице 25 апреля. "За все время у нас уже выписались 14 человек, прошедших лечение от COVID-19", - отметил главврач.

По его словам, в Кутаиси в среднем за сутки в больницу поступает один-два человека, и столько же выписываются после выздоровления. "Персонала и материальных ресурсов у нас вполне хватает. Люди работают в обычном режиме, нет необходимости в дополнительных кадрах. Кроме того, государство снабжает медикаментами, средствами дезинфекции, масками и перчатками", - отметил он. Церцвадзе также добавил, что пока необходимости в организации дополнительного отделения для зараженных коронавирусом в других медицинских учреждениях Кутаиси нет.

Он также рассказал, что 22 апреля из больницы был выписан 73-летний мужчина с сопутствующим онкологическим заболеванием.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".