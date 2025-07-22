Служба доходов Грузии арестовала счета "Батумелеби"

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Арест счетов "Батумелеби" служба доходов Грузии связала с наличием задолженности, однако журналисты уверены, что таким образом власти хотят закрыть издание и оказать давление на основательницу Мзию Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело против Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину. 23 июня суд оставил журналистку под стражей. По словам коллег, за время заключения Амаглобели практически ослепла на один глаз, а на другом глазу зрение сильно ухудшилось.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Служба доходов Грузии вынесла постановление об аресте счетов газеты "Батумелеби", официальная причина - задолженность, пишет 21 июля "Грузия-онлайн".

В самом издании считают, что арест счетов связан с желанием закрыть СМИ. "Более того, это давление на Мзию Амаглобели с целью добиться ее капитуляции. Через несколько дней судья Нино Намествили вынесет решение в отношении ее", - говорится в публикации издания.

Сообщается, что накануне с изданием связались представители службы доходов, которые предупредили, что имеется задолженность, которую нужно погасить за пять дней. В противном случае пригрозили арестов счетов, затем арестом имущества и принудительным исполнением. В настоящее время задолженность "Батумелеби" перед бюджетом составляет 47 тысяч лари, основной долго в 136 тысяч лари был погашен в начале месяца. Кроме того, служба доходов насчитала проценты в размере 126 тысяч лари и штраф в 109 тысяч лари. "Батумелеби" признало задолженность и ежемесячно выплачивало соответствующие суммы для ее погашения.

"Батумелеби" обратилось в службу доходов с просьбой предоставить график погашения задолженности, но им было отказано, а после этого на счета был наложен арест.

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