Число жертв коронавируса на Южном Кавказе увеличилось за счет Армении

25 апреля 2020, 21:15

Единственной страной на Южном Кавказе, где сегодня была зафиксирована смерть от коронавируса, стала Армения. Общее число жертв COVID-19 в регионе составило 54.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля общее число жертв коронавируса на Южном Кавказе составило 49. Армения, где количество умерших достигло 24, оказалась лидером по этому показателю. В Азербайджане на тот день было зафиксировано 20 жертв коронавируса, в Грузии - 5.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Армении число жертв COVID-19 превышает общее количество умерших от коронавируса в Грузии и Азербайджане. Так, по данным американского университета Джонса Хопкинса на 20.00 мск 25 апреля, в Армении сегодня зафиксирована одна смерть от новой коронавирусной инфекции, а общее число умерших в стране достигло 28. В Азербайджане число умерших от коронавируса составляет 21, в Грузии – 5, сегодня в этих странах жертв COVID-19 не зафиксировано.

В Нагорном Карабахе и Абхазии не было случаев смерти от коронавируса, Южная Осетия о выявлении больных с COVID-19 вообще не сообщала. Таким образом, общее число жертв коронавируса на Южном Кавказе составляет 54.

Стоит отметить, что Армения лидирует среди стран Южного Кавказа и по летальности - отношению числа умерших к числу заболевших, этот показатель в стране составляет 1,67%. В Азербайджане этот показатель составляет 1,3%, в Грузии – 1,09%.

Напомним, на Южном Кавказе уже зарегистрирован 3761 случай заражения COVID-19. Больше всего инфицированных - 1677 человек - в Армении. В Азербайджане общее число инфицированных составляет 1617. Тесты на вирус в Грузии подтвердились у 456 человек. В Нагорном Карабахе и Абхазии зафиксированы соответственно 8 и 3 подтвержденных случая инфицирования COVID-19.

Как следует из информации на сайте Статистического комитета Армении, население страны в III квартале 2019 года составляло 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным Национального статистического управления на 1 января 2019 года, проживало 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана, по данным Госкомстата страны на 1 февраля 2020 года, в стране составила 10,073 миллиона человек.

По числу выздоровевших от коронавируса на Южном Кавказе лидирует Азербайджан. За все время азербайджанские врачи вылечили 1080 человек, в Армении 803 излечившихся, в Грузии – 139, в Нагорном Карабахе - 2, в Абхазии – 1.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".