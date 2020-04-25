25 апреля 2020, 12:38

28 смерть от коронавируса зафиксирована в Армении

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1677, за сутки умерла еще одна пациентка, сообщил Минздрав Армении.

Как информировал "Кавказский узел", к 24 апреля число смертей от коронавируса в Армении достигло 27. Армения лидирует на Южном Кавказе как по абсолютному числу умерших, так и по уровню смертности.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 71-летняя женщина, написала пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook. По ее словам, у пожилой пациентки были сопутствующие хронические заболевания.

"К 11.00 (10.00 мск) 25 апреля коронавирус подтвердился еще у 81 человек, общее число инфицированных составило 1677. За сутки выздоровели 75 пациентов. Фактическое число больных составляет 846 пациентов. Всего проведены 17 342 тестирований", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение представителя Минздрава.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, оно продлено до 14 мая. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справочном материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала антикризисный план правительства Грузии", "Жители Марнеули пожаловались на отказ чиновников в гуманитарной помощи", "Угроза кризиса подстегнула власти Азербайджана ужесточить преследование оппозиции".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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