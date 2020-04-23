Коронавирус в Армении. Фото: Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

23 апреля 2020, 23:00

Армения опередила Азербайджан и Грузию по числу жертв коронавируса

Армения оказалась лидером по количеству смертей пациентов с коронавирусом на Южном Кавказе. Общее число жертв в регионе к вечеру 23 апреля составило 49.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. 28 февраля пациент с COVID-19 был выявлен в Азербайджане. О выявлении первого случая инфицирования в Армении власти страны сообщили 1 марта; 7 апреля первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Нагорном Карабахе и в Абхазии. К вечеру 23 апреля в странах Южного Кавказа, в том числе в непризнанных республиках, зафиксировано 3502 случая заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В каждой из стран Южного Кавказа зафиксированы смертельные случаи в результате заражения коронавирусом, общее число жертв составляет 49. Так, по данным американского университета Джонса Хопкинса на 22.00 мск, в Армении количество умерших достигло 24, в Азербайджане - 20, а в Грузии - 5. 

К вечеру 23 апреля в непризнанных республиках Южного Кавказа смертельных случаев не зафиксировано. При этом в Нагорном Карабахе сегодня подтвердили новый случай заражения. Таким образом, число инфицированных там достигло 8. В Абхазии статистика не изменилась - 3 случая заражения. Южная Осетия о выявлении инфицированных пока не сообщала. 

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузинское село Гванкити закрыто на карантин", "Армянские врачи назвали крайне тяжелым состояние 10 пациентов с коронавирусом", "Число инфицированных в Грузии выросло до 416". 

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