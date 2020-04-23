В Нагорном Карабахе выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

23 апреля 2020, 18:53

О восьмом подтвержденном случае заражения коронавирусом сообщили сегодня в министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля, а к 22 апреля число инфицированных достигло семи.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня местное министерство здравоохранения на своем сайте. Трое из восьми зараженных COVID-19 уже вылечились, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве. Тестирование на коронавирус прошли 195 человек, в изоляции находятся 20 человек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха.

С 22 апреля решением коменданта Нагорного Карабаха запрещен выезд жителей за пределы республики, но предусмотрены исключения.

Граница между Арменией и Нагорным Карабахом официально не закрыта, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабахом. Однако на КПП установлены полицейские посты для временного запрета въезда для граждан Армении и других стран. Также дежурят медработники, которые проверяют всех въезжающих в Нагорный Карабах на наличие коронавируса, дезинфицируются все транспортные средства.