Строгий карантин введен из-за коронавируса на востоке Грузии

27 апреля 2020, 05:05

В муниципалитете Тетрицкаро в регионе Квемо Картли введен строгий карантин после того, как в нем зафиксировано 20 новых случае заражения коронавирусом, причем в большинстве - у медперсонала.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля в Грузии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер. 17 больных, проходящих лечение в больнице Тбилиси, находятся в тяжелом состоянии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В муниципалитете Квемо Картли закрыт 26 апреля на карантин муниципалитет Тетрицкаро. На въездах в него установлены блокпосты, сообщил "Рустави 2" государственный представитель Квемо Картли Шота Рехвиашвили, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом речи о закрытии деревень муниципалитета, по его словам, пока нет. «Мы решили максимально закрыть центр муниципалитета, чтобы ограничить общение и принять все необходимые профилактические меры для предотвращения распространения заболевания. У нас есть некоторый опыт в этом отношении, и мы следуем инструкциям. Деревни муниципалитета Тетрицкаро не закрыты, в трех деревнях есть единичные случаи, но нет необходимости закрывать их», - сказал Рехвиашвили.

По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Пааты Имнадзе, в Тетрицкаро выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, причем большинство из заболевших - медицинский персонал.

«Наша группа работала весь день в Тетрицкаро. Результатом работы стало то, что там были выявлены инфицированные люди. К сожалению, наших коллег слишком много. В Тетрицкаро около 20 положительных случаев заражения. Наша группа все еще работает там, они будут работать в течение дня», - сказала Имнадзе в эфире "Имеди".

"На данный момент все 20 человек, у которых был диагностирована коронавирусная инфекция, переведены в различные больницы в Тбилиси", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава города Тетри-Цкаро Георгий Коридзе.

По его словам, первой заболела медсестра, работавшая в регистратуре. 25 апреля у нее было диагностировано заражение коронавирусом, и она была доставлена в бокс инфекционной больницы в Тбилиси. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

"Эпидемиологи изучили контакты заразившихся, и эти люди будут направлены на карантин. Их примерно 50 человек. На данный момент около муниципалитета стоят автобусы, которые отвезут этих людей на карантин в гостиницу в Гудаури. Но контакты изучаются и у меня пока нет окончательных цифр", - при этом отметил Коридзе.

По данным переписи населения Грузии 2013 года, в Тетри-Цкаро живет 3092 человека, а в Тетрицкаройском муниципалитете, по данным 2018 года - 21889 человек. В муниципалитете 84 села, один город и один поселок Манглиси.

Паата Имнадзе отметил также, что увеличение числа инфицированных коронавирусом связано с несоблюдением ими рекомендаций, в частности, заражаются за дружескими застольями. Он заявил, что особенно трудно принять рекомендации жителям деревень.

«Один пациент заболел в Кутаиси, его госпитализировали. Быстрый тест был положительный и сейчас есть подтверждение PCR-методом. В Тбилиси добавились четыре новых случая, что связано с одним из госпиталей. В течение 24-х часов (26 апреля) сделано 822 теста, выявлено 29 новых случаев, тогда как вчера (25 апреля) сделали 919 тестов, новых же случаев было 25. Всего на сегодняшний день в стране сделано более 12 тысяч тестов. Кроме того, сделано больше пяти тысяч «быстрых тестов», - заявил Имнадзе.

В Аджарии 26 апреля обследованы 200 человек, ни одного случая заражения не выявлено. 37 инфицированных остаются в клинике "Медальфа". В Аджарии также началось целевое тестирование на коронавирус, уже обследованы 400 человек - это медицинские работники, охранники и другие, сообщает Минздрава автономной республики.

Председатель фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе тем временем раскритиковал власти Грузии за то, что, по его мнению, в стране на месяц опоздали с массовым тестированием.

«Власти допустили серьезную ошибку - на месяц опоздали начать массовое тестирование. И сейчас оно не проводится в том объеме, какой нужен в этой обстановке. Они подвергли риску тысячи людей, в первую очередь медицинский персонал», - заявил Гоциридзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", в эфире "Интерпрессньюс".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".