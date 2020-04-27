Село в Квемо Картли. Фото: G.N, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57920982

27 апреля 2020, 05:05

Строгий карантин введен из-за коронавируса на востоке Грузии

В муниципалитете Тетрицкаро в регионе Квемо Картли введен строгий карантин после того, как в нем зафиксировано 20 новых случае заражения коронавирусом, причем в большинстве - у медперсонала.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля в Грузии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер. 17 больных, проходящих лечение в больнице Тбилиси, находятся в тяжелом состоянии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В муниципалитете Квемо Картли закрыт 26 апреля на карантин муниципалитет Тетрицкаро. На въездах в него установлены блокпосты, сообщил "Рустави 2" государственный представитель Квемо Картли Шота Рехвиашвили, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом речи о закрытии деревень муниципалитета, по его словам, пока нет. «Мы решили максимально закрыть центр муниципалитета, чтобы ограничить общение и принять все необходимые профилактические меры для предотвращения распространения заболевания. У нас есть некоторый опыт в этом отношении, и мы следуем инструкциям. Деревни муниципалитета Тетрицкаро не закрыты, в трех деревнях есть единичные случаи, но нет необходимости закрывать их», - сказал Рехвиашвили.

По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Пааты Имнадзе, в Тетрицкаро выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, причем большинство из заболевших - медицинский персонал.

«Наша группа работала весь день в Тетрицкаро. Результатом работы стало то, что там были выявлены инфицированные люди. К сожалению, наших коллег слишком много. В Тетрицкаро около 20 положительных случаев заражения. Наша группа все еще работает там, они будут работать в течение дня», - сказала Имнадзе в эфире "Имеди".

"На данный момент все 20 человек, у которых был диагностирована коронавирусная инфекция, переведены в различные больницы в Тбилиси", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава города Тетри-Цкаро Георгий Коридзе.

По его словам, первой заболела медсестра, работавшая в регистратуре. 25 апреля у нее было диагностировано заражение коронавирусом, и она была доставлена в бокс инфекционной больницы в Тбилиси. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

"Эпидемиологи изучили контакты заразившихся, и эти люди будут направлены на карантин. Их примерно 50 человек. На данный момент около муниципалитета стоят автобусы, которые отвезут этих людей на карантин в гостиницу в Гудаури. Но контакты изучаются и у меня пока нет окончательных цифр", - при этом отметил Коридзе.

По данным переписи населения Грузии 2013 года, в Тетри-Цкаро живет 3092 человека, а в Тетрицкаройском муниципалитете, по данным 2018 года - 21889 человек. В муниципалитете 84 села, один город и один поселок Манглиси.

Паата Имнадзе отметил также, что увеличение числа инфицированных коронавирусом связано с несоблюдением ими рекомендаций, в частности, заражаются за дружескими застольями. Он заявил, что особенно трудно принять рекомендации жителям деревень. 

«Один пациент заболел в Кутаиси, его госпитализировали. Быстрый тест был положительный и сейчас есть подтверждение PCR-методом. В Тбилиси добавились четыре новых случая, что связано с одним из госпиталей. В течение 24-х часов (26 апреля) сделано 822 теста, выявлено 29 новых случаев, тогда как вчера (25 апреля) сделали 919 тестов, новых же случаев было 25. Всего на сегодняшний день в стране сделано более 12 тысяч тестов. Кроме того, сделано больше пяти тысяч «быстрых тестов», - заявил Имнадзе.

В Аджарии 26 апреля обследованы 200 человек, ни одного случая заражения не выявлено. 37 инфицированных остаются в клинике "Медальфа". В Аджарии также началось целевое тестирование на коронавирус, уже обследованы 400 человек - это медицинские работники, охранники и другие, сообщает Минздрава автономной республики.

Председатель фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе тем временем раскритиковал власти Грузии за то, что, по его мнению, в стране на месяц опоздали с массовым тестированием.

«Власти допустили серьезную ошибку - на месяц опоздали начать массовое тестирование. И сейчас оно не проводится в том объеме, какой нужен в этой обстановке. Они подвергли риску тысячи людей, в первую очередь медицинский персонал», - заявил Гоциридзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", в эфире "Интерпрессньюс".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 апреля 2020, 06:53

27 апреля 2020, 06:01

27 апреля 2020, 04:06

  • 1 Адвокат попросил прокуратуру проверить оснащение больниц Ингушетии

    Адвокат Муса Плиев обратился в прокуратуру Ингушетии с просьбой проверить оснащение больниц медицинским оборудованием и лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусом. По его мнению, жители республики имеют право знать, в состоянии ли больницы оказать качественную медицинскую помощь.

27 апреля 2020, 03:07

27 апреля 2020, 01:57

  • Защита Гуева настаивает на прекращении уголовного преследования

    Защита уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиненного в финансировании терроризма, ознакомилась с обвинительным заключением. Из заявленных 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Гуев перечислил "Исламскому государству"*, до окончательное версии обвинения дошло только чуть более семи тысяч рублей, отметил адвокат Умалат Сайгитов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи