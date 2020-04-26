26 апреля 2020, 11:38

Количество умерших от коронавируса в Ингушетии достигло 15

Еще два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались в Игнушетии, сообщил оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", к 25 апреля число инфицированных в Ингушетии достигло 515 человек, выздоровели 67, 13 скончались.

По числу зараженных на 100 тысяч населения Ингушетия опережает другие регионы СКФО, лидером по абсолютному числу зараженных остается Дагестан. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Первым регионом СКФО, где был зафиксирован коронавирус, стал Ставропольский край - это произошло 19 марта. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ингушетии от коронавиусной инфекции за умерло еще два человека, общее число скончавшихся составило 15 человек, сообщила 25 апреля со ссылкой на оперативный штаб республики газета "Ингушетия". Состояние 43 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в отделении реанимации, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечается в сообщении.

Число выздоровевших возросло на восемь и составило 75 человек, говорится в сообщении штаба, передает сообщение оперативного штаба РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Многолюдные похороны прошли в Ингушетии вопреки режиму самоизоляции", "Число зараженных в Кабардино-Балкарии превысило 200 человек", "Дагестанские активисты собрали 60 тысяч на средства защиты для врачей".

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  • Заболевший коронавирусом врач обратился к жителям Северной Осетии

    Без лишней необходимости не стоит покидать свои дома и подвергать себя риску заражения, так как коронавирус переносится очень тяжело, сообщил в своем видеообращении к жителям Адонского района Северной Осетии заболевший травматолог Дзамболат Дзитоев. Количество зараженных в республике возросло до 401, сообщил Роспотребнадзор.

26 апреля 2020, 08:55

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