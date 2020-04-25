25 апреля 2020, 13:12

Число инфицированных в Ингушетии превысило 500 человек

41 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Ингушетии, и число инфицированных выросло до 515.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля число зараженных коронавирусом в Ингушетии достигло 474, 13 пациентов скончались.

Скриншот сообщения со страницы Минздрава Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/B_Zfgk3DIFQ/За сутки в Ингушетии зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 11 человек. Общее число заболевших за период эпидемии составило 515 человек, выздоровевших - 67, сообщил Минздрав Ингушетии.

"374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 169... 44 пациента - в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек - на ИВЛ (искусственной вентиляции легких)", - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram. 

По данным Минздрава, под наблюдением остаются 1222 человека, "из них в условиях самоизоляции с наблюдением - 848".

11 апреля скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест на коронавирус показал положительный результат. Похороны муфтия прошли при усиленных мерах безопасности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, с указанием числа зараженных и умерших  на юге России и Южном Кавказе.

Как избежать заражения коронавирусом, и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Многолюдные похороны прошли в Ингушетии вопреки режиму самоизоляции", "Число зараженных в Кабардино-Балкарии превысило 200 человек", "Дагестанские активисты собрали 60 тысяч на средства защиты для врачей".

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