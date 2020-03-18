Активисты потребовали остановить рост цен в Грузии во время пандемии

18 марта 2020, 03:10

Участники акции против повышения цен потребовали снизить налоги для предпринимателей и наемных рабочих, чтобы рост цен во время распространения коронавируса в Грузии прекратился.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта правительство Грузии проинформировало о решении закрыть с 16 марта границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса. После этого жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов. Грузии не угрожает дефицит продовольствия, продуктов на складах хватит на несколько месяцев, заявили власти страны.

По данным на 17 марта, число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 35 человек. В режиме карантина находятся 1008 человек, в стационаре - 64, проинформировало министерство здравоохранения Грузии.

Акция «Повышение цен во время пандемии – уголовное преступление» прошла 17 марта перед зданием Государственной канцелярии Грузии, передает корреспондент "Кавказского узла". Представители организации «Флаги примирения» и «Союз солидарности с рабочими» потребовали от правительства снизить налоги, чтобы прекратить рост цен во время пандемии коронавируса.

«В то время, когда все люди претерпевают ограничения и неудобства, есть категория, которая наживается на общей проблеме – это предприниматели, в том числе – и фарм-компании», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации "Союз солидарности с рабочими" Бадри Бокучава.

«Мы требуем, чтобы рост цен прекратился... Это неприемлемо, у них (предпринимателей) нет никакой ответственности и чувства солидарности с теми, кто страдает», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист организации «Флаги примирения» Георгий.

Правительство должно сократить налоги для работающих по найму: до 10 процентов для тех, у кого доход до 300 лари (порядка 100 долларов), до 12 процентов тем, у кого доход от 300 до 800 лари (от 100 до 260 долларов), и до 15 процентов для тех, у кого доход от 800 до 1000 лари (от 260 до 333 долларов), сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Илия Лобжанидзе. Она указала, что для всех нанятых рабочих подоходный налог составляет 20 процентов, частные предприниматели с доходом до 100 лари (около 33 долларов) в месяц освобождены от уплаты подоходного налога", - отметила она.

«Я думаю, что в такое сложное время и всех частных предпринимателей можно освободить от налогов – пусть налоги платят банки и крупный бизнес», - сичитает Лобжанидзе.

Протестующие заявили, что будут добиваться принятия к рассмотрению их требований в парламенте. "Ведем переговоры с независимым депутатом Бекой Нацвлишвили, который готов предложить эту инициативу в парламенте", - сказал Лобжанидзе. При этом активист усомнился, что нынешний состав пардамента примет такие поправки.

Выборы в парламент намечены на осень 2020 года. После переговоров между оппозицией и правящей партией было решено, что 30 депутатов парламента Грузии изберутся по мажоритарной системе, а остальные 120 будут избраны по партийным спискам.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава попросила влаельцев торговых сетей не повышать цены в связи с возникшей ситуацией. "Мы призываем все торговые сети не пользоваться текущей ситуацией, спросом и ажиотажем. Мы будем это строго контролировать", - цитирует ее Общественный вещатель Грузии на своем сайте. Турнава также заявила, что с крупными дистрибьюторскими компаниями и импортерами 17 марта власти "настоятельно потребовали, чтобы запасы пополнялись без перебоев и быстро". После встречи представители компаний подтвердили, что проблем с поставками нет, отметила она.

Напомним, по решению правительства, 17 марта были закрыты все рынки и торговые объекты в Аджарии, а арендаторы на крупнейшем в Батуми рынке Хопа были освобождены от выплат за аренду. Ограничения будут действовать до 1 апреля и не коснуться представителей аптечного и продуктового секторов.

"Кавказский узел" также писал, что с 18 марта до 1 мая Россия закрыла въезд для иностранцев. На неопределенную дату из-за ситуации с коронавирусом были перенесены дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые должны были пройти с 31 марта по 1 апреля в Женеве.

Что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".