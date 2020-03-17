Число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 35

17 марта 2020, 11:08

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Грузии, и число заболевших составило 35.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Грузии было выявлено 20 фактов нарушения правил самоизоляции, нарушители были принудительно переведены в карантинную зону. По данным на тот же день, число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло до 33, на карантине находились 427 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 73 человека. 16 марта еще 13 жителей Грузии были принудительно переведены на карантин за сутки.

Сегодня в Грузии зарегистрированы два новых случая заболевания, число зараженных составило 35. В режиме карантина находятся 1008 человек, в стационаре - 64, проинформировало на своем сайте министерство здравоохранения Грузии, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, что собой представляет вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о том, как противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.